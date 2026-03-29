Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimler, yağan karla beyaza büründü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 19:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 19:12
Ankara genelinde soğuk hava etkili olurken, Beypazarı ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sağanak yağmur etkili oldu. Karaşar, Keltepe, Kirazyanı gibi Beypazarı'nın yüksek bölgeleri yağan karla beyaza büründü. Kar ve sağanak yağmurun etkisiyle Beypazarı'na bağlı Uruş Mahallesi'nde bulunan Süvari Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yağış anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.