Güne rekorla başlayan dolar günü 44,45 TL'den tamamladı

ABD ve İran arasındaki savaşın devam etmesi dolar kurunu yükseltiyor. Haftaya tarihi yüksek seviyeden başlayan dolar günü 44,45 TL'den tamamladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2026 17:14, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 17:14
Orta Doğu'daki çatışmanın beşinci haftasına girmesi ve sonunun görünmemesiyle birlikte güvenli liman talebinin desteğiyle dolar endeksi, dört ardışık seansın ardından 100'ün üzerinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki petrolü alabileceğini" ve Hark Adası'ndaki ihracat merkezini ele geçirebileceğini söylemesinin ardından gerilim tırmandı.

ABD'nin ayrıca bölgeye ek birliklerin gelmesinin ardından İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı bildiriliyor.

Yemen'deki İran destekli Husi militanları, hafta sonu İsrail'i hedef aldıktan sonra çatışmaya katıldı. İran savaşından kaynaklanan yükselen petrol fiyatları, piyasaların bu yıl olası bir faiz artışı konusunda spekülasyon yapmasıyla birlikte, Federal Rezerv politikasına yönelik şahin beklentileri güçlendirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar haftaya 44,4516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4208 lira, en yüksek de 44,4758 lira seviyesi görüldü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:


 CUMA
PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 44,4590 44,4600 44,4540 44,4550
Avro 51,3070 51,3080 51,0250 51,0260
Sterlin 59,1830 59,1930 58,6660 58,6760
İsviçre frangı 55,9110 55,9210 55,6080 55,6180
ANKARA



ABD doları 44,4290 44,5090 44,4240 44,5040
Avro 51,2670 51,3470 50,9850 51,0650
Sterlin 59,1230 59,3330 58,6060 58,8160

