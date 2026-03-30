Güne rekorla başlayan dolar günü 44,45 TL'den tamamladı
ABD ve İran arasındaki savaşın devam etmesi dolar kurunu yükseltiyor. Haftaya tarihi yüksek seviyeden başlayan dolar günü 44,45 TL'den tamamladı.
Orta Doğu'daki çatışmanın beşinci haftasına girmesi ve sonunun görünmemesiyle birlikte güvenli liman talebinin desteğiyle dolar endeksi, dört ardışık seansın ardından 100'ün üzerinde kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki petrolü alabileceğini" ve Hark Adası'ndaki ihracat merkezini ele geçirebileceğini söylemesinin ardından gerilim tırmandı.
ABD'nin ayrıca bölgeye ek birliklerin gelmesinin ardından İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı bildiriliyor.
Yemen'deki İran destekli Husi militanları, hafta sonu İsrail'i hedef aldıktan sonra çatışmaya katıldı. İran savaşından kaynaklanan yükselen petrol fiyatları, piyasaların bu yıl olası bir faiz artışı konusunda spekülasyon yapmasıyla birlikte, Federal Rezerv politikasına yönelik şahin beklentileri güçlendirdi.
DOLAR NE KADAR?
Dolar haftaya 44,4516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4208 lira, en yüksek de 44,4758 lira seviyesi görüldü.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,4590
|44,4600
|44,4540
|44,4550
|Avro
|51,3070
|51,3080
|51,0250
|51,0260
|Sterlin
|59,1830
|59,1930
|58,6660
|58,6760
|İsviçre frangı
|55,9110
|55,9210
|55,6080
|55,6180
|ANKARA
|ABD doları
|44,4290
|44,5090
|44,4240
|44,5040
|Avro
|51,2670
|51,3470
|50,9850
|51,0650
|Sterlin
|59,1230
|59,3330
|58,6060
|58,8160