Agoda uygulamasıyla ilgili şikayetler artıyor: Muhatap yok

KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Agoda uygulamasıyla ilgili şikayetler artıyor: Muhatap yok

Türkiye'de yaygın kullanılan Agoda uygulamasına yönelik şikayetler artarken, kullanıcılar müşteri hizmetlerine erişememekten ve yaşanan sorunlara çözüm bulamamaktan yakınıyor.

Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 23:55
Agoda uygulamasıyla ilgili şikayetler artıyor: Muhatap yok

Türkiye'de otel ve seyahat rezervasyonlarında sıkça tercih edilen Singapur merkezli Agoda uygulaması, son dönemde artan kullanıcı şikayetleriyle gündeme geliyor. Kullanıcılar, rezervasyon, iptal ve iade süreçlerinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulamadıklarını, müşteri temsilcisine ulaşmakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

Agoda kullanıcıları en çok hangi sorunları yaşıyor?

Agoda kullanıcılarının en çok dile getirdiği sorunların başında rezervasyon iptalleri, ücret iadesi gecikmeleri ve otel ile platform arasındaki bilgi uyuşmazlıkları geliyor. Özellikle iptal süreçlerinde yaşanan belirsizlikler ve ücretlerin iade edilmemesi, mağduriyet iddialarını artırıyor.

Bunun yanında kullanıcılar, yaşadıkları sorunları çözmek için doğrudan bir müşteri temsilcisine ulaşamadıklarını, çoğunlukla otomatik yanıt sistemleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Agoda'nın Türkiye'de bir temsilciliği yok!

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok küresel dijital platformun yerel temsilcilik bulundurduğu bilinirken, Agoda'nın Türkiye'de doğrudan bir temsilciliğinin bulunmaması da eleştirilerin odağında yer alıyor.

Kullanıcılar, bu durumun yaşanan sorunlarda muhatap bulmayı zorlaştırdığını ve çözüm süreçlerini uzattığını dile getiriyor.

Agoda hakındaki şikayet sayısı dikkat çekiyor

Tüketici şikayet platformlarında Agoda hakkında binlerce başvuru bulunuyor. Bu şikayetlerde özellikle iletişim eksikliği ve çözüm süreçlerinin yavaşlığı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Kullanıcıların önemli bir bölümü, yaptıkları başvurulara geri dönüş alamadıklarını veya süreçlerin uzun sürdüğünü ifade ediyor.

Hukuki süreçlerde belirsizlik vurgusu

Agoda ile yaşanan sorunlarda bazı kullanıcılar, hukuki başvuru süreçlerinde de zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Özellikle yurt dışı merkezli platformlarla yaşanan uyuşmazlıklarda, başvuru ve takip süreçlerinin daha karmaşık hale geldiği ifade ediliyor. Bu durum, dijital turizm platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri ve tüketici hakları açısından yeniden tartışılmasına neden oluyor. Kullancılar, Agoda'nın Türkiye'de bir temsilciliği olmadığından tüketici mahkemesine dahi başvuramıyor.

Dijital turizm platformlarına yönelik denetim çağrısı

Artan şikayetler, yurt dışı merkezli rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bu tür platformların daha şeffaf, erişilebilir ve hesap verebilir bir hizmet yapısına sahip olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 26 Ocak 2026 tarihinde, Agoda'nın da aralarında yer aldığı bazı yurt dışı merkezli rezervasyon portalları hakkında erişim engeli talebiyle dava açıldığını bildirilmesine rağmen mevcut yargı süreçlerinin uzamasından dolayı bu konuda bir meafe kat edilemedi. TÜRSAB'dan yapılan açıklamada "Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren küresel satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon portalları, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır." denilerek Agoda'nın Türkiye'deki kullanıcıları ile hukuki bir temsilci bulundurmaması açık bir şekilde eleştirilmişti.

