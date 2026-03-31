Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

CHP'li belediyelere yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları, gündemdeki yerini koruyor.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP tarafından yönetilen belediyelerde, rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında birçok belediye başkanları tutuklandı.

Son operasyon ise Uşak Belediyesi'ne yapıldı.

Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonda ortaya çıkan yeni detaylar, tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediyede çalışan sevgililerini de ortaya koydu.

Özkan Yalım'ın eşi hariç, 4 sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Operasyon sırasında Özkan Yalım ile Ankara'daki otelde gözaltına alınan belediye personeli S.A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"ÖZKAN YALIM İLE 3 AYDIR GÖNÜL BAĞIM VAR"

2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır." dedi.

DİĞER SEVGİLİLERİ SORULDU

Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum." şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.

"BELEDİYEDE HİÇ GÖRMEDİM"

S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim. Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.

"ÖZKAN YALIM'LA BATUM'A GEZMEYE GİTTİK"

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi.

Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

"GÜRCİSTAN'DA YASAL OLDUĞU İÇİN KUMARHANEYE GİTTİK"

Gürcistan'da neler yaptıklarını anlatan S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.

TATİLE ÇIKARKEN İZİN ALMADI: ÖZKAN YALIM BİLİR

Özkan Yalım'ın İller Bankası ile toplantısı olduğu için Batum dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, anlatan S.A., "Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim. Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım." diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.