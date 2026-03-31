Kargo tuzağına dikkat! Ekranda bedava, kapıda sürpriz fatura

e-Ticaret sitelerinden 'ücretsiz kargo' vaadiyle sipariş verenler, "mobil alan" ya da "kata çıkarma" bahanesiyle ek ücret ödemeye zorlanıyor. Bazı kuryeler ise 'sistem güncellemesi' bahanesiyle kapıda nakit para tahsil ederek haksız gelir kapısı oluşturuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Mart 2026 07:45, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 08:15
İnternet alışverişlerinde "ücretsiz kargo" ibaresini görüp güvenle siparişini tamamlayan tüketiciler, kapıda bekleyen kötü bir sürprizle sarsılıyor. Dijital dünyada verilen sözlerin fiziksel teslimatta nasıl buharlaştığını gösteren bu kurnazlığın arkasında üç kirli yöntem yatıyor.

İlk yöntemde kargo maliyeti 'alıcı ödemeli' gönderilerek müşteriye yıkılıyor. Bu yöntemde e-Ticaret platformunda 'Kargo Bedava' seçeneğini işaretleyen satıcı, kargoyu şubeye teslim ederken 'Alıcı Ödemeli' olarak sisteme giriyor. Vatandaş o an ürüne kavuşma heyecanıyla 80-100 TL'yi öderse, satıcı karını katlamış oluyor.

Bir diğer grupta ise 'mobil alan' gibi önceden belirtilmeyen uydurma kalemlerle vatandaştan ek ödeme talep ediliyor. Satış anında bu belirtilmiyor, ancak kurye kapıya geldiğinde "Burası mobil alan, ek ödeme yapmanız lazım" diyebiliyor. Aynı durum, ağır paketlerde (mobilya, beyaz eşya gibi) 'kata çıkarma bedeli' adı altında da yaşanıyor. Bu durum, özellikle beyaz eşya gibi ağır paketlerde yaşanıyor. Lojistik firmaları, 'adrese teslim' sözüne rağmen kat farkı bahanesiyle asansörsüz veya yüksek katlı binalarda ek ücret talep ediyor.

En tehlikelisi ise denetimsiz bazı kuryelerin 'sistemde arıza var, ücretli görünüyor' bahanesiyle elden kayıt dışı nakit toplamaya çalışması. Sonuçta; ekranda bedava görünen hizmet, kapıda haksız bir faturaya dönüşüyor.

Bu mağduriyet dalgası sosyal medyada da büyük bir öfkeye dönüşmüş durumda. Sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışan mağdurlardan Murat Kandemir "Ayakkabım için kargo bedava denmişti ama kurye kapıda 120 TL istedi. 'Ödemezsen paket şubeye geri gider' diye resmen tehdit edildim, mecbur kalıp parayı verdim ama kendimi soyulmuş gibi hissediyorum" diyerek tepkisini dile getiriyor. Bir diğer kullanıcı Selin Yurttaş ise yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle paylaşıyor: "Satıcıya güvenip aldım, mesajlarda 'ücret yok' dedi. Kurye kapıma gelince 'burası uzak bölge farkı' diyerek para istedi. Dijital ortamda verilen sözler kapıya kadar mı geçerli?"

SEKTÖRDE ÇÜRÜK ELMALAR OLABİLİYOR

e-Ticaret Stratejisti Hakan Demir, bu durumun sektörün saygınlığına gölge düşürdüğünü belirterek, "Kurumsal ve büyük e-Ticaret devleri bu tür oyunlara asla izin vermez; ancak sistemin içine sızan bazı fırsatçı alt satıcılar ve kontrolsüz yerel acenteler bu krizi tetikliyor. Bu, sektörün tamamını değil, 'çürük elmaları' yansıtan bir durumdur. Vatandaşlarımız, kargo paketinin üzerindeki irsaliyede 'P.P' yani peşin ödendi ibaresini görmeden asla ödeme yapmamalıdır. Eğer baskı kuruluyorsa ürün reddedilmeli ve platformun destek hattına anında şikayet edilmelidir" diye konuştu.

BARİ YOL PARAMIZI ÖDE!

Teslimat sürecinde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme ise bazı kargo personellerinin kapıda alıcıyla girdiği pazarlık oluyor. Gönderi ücreti ödenmiş paketler için bile "yol maliyeti arttı, kurtarmıyor" diyerek alıcıdan gayriresmi ek ücret talep eden personel, reddedildiklerinde ise "En azından bir kısmını, yol paramızı karşıla" şeklinde pazarlığa oturuyor. Sektör temsilcileri; artan akaryakıt fiyatları, depo kiraları ve personel maliyetleri altındaki ezilen lojistik firmalarının, bu tip "kayıt dışı" yöntemlerle ayakta kalmaya çalıştığını ya da saha personelinin maliyet baskısını doğrudan tüketiciye yansıttığını belirtiyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Ödeme yapmayın, ispat isteyin: Kurye para talep ettiğinde, telefonunuzdan sipariş detayındaki 'Ücretsiz kargo' ibaresini gösterin. 'Sistemde öyle görünüyor' diyorsa, kargo poşetinin üzerindeki irsaliye (waybill) üzerindeki 'Ödeme türü' kısmına bakın. Orada 'P.p' (Peşin ödendi) yazıyorsa, kurye sizden para alamaz.

Tutanak tutun veya reddedin: Eğer zorla para isteniyorsa, ürünü teslim almayın ve kargo firmasının genel merkezine şikayet kaydı açın.

Tüketici hakem heyeti: Eğer ödeme yapıldıysa, ödeme makbuzu ve sipariş ekran görüntüsüyle birlikte 'Ayıplı hizmet' kapsamında tüketici hakem heyetine başvurulabilir. 2026 yılı itibarıyla bu başvurular tamamen dijital ve çok hızlı sonuçlanıyor.


