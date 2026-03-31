Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun cuma günü açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 32 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 2,40 artması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun sınırlı bir düşüşle yüzde 31,46'ya gerileyeceği öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 17:31, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 17:31
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40

