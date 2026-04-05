Yeni haftada kış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan uzun vade hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren azalacak.

Pazartesi ve salı günleri, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul ve İzmir çevresinde sıcaklıklar 17-21 derece bandında seyrederken, Doğu Anadolu'da soğuk hava ve çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ülke genelinde 4 ila 8 derece arasında azalacak. Yağışlar, çarşamba günü Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar neredeyse tüm illerde etkisini gösterecek.

İç kesimlerde "kış" geri dönüyor

Soğuma dalgasının en net hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak. Ankara'da pazartesi günü 16 derece olan sıcaklığın, perşembe günü gündüz 9, gece ise 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde ve bazı illerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevresi) yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Batı ve güneyde kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

Çığ tehlikesine dikkat

Hafta boyunca Doğu Anadolu'nun sarp ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde "Çığ Tehlikesi" uyarısı kırmızı etiketle haritalarda yerini koruyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları ve sürücüleri olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak oluşabilecek sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar ve zirai don riskine karşı vatandaşların güncel raporları takip etmesini öneriyor.