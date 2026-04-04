Dev maçta kazanan Trabzonspor oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 6. kez kazanan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 29. haftada Alanyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.



