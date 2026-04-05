8. Etnospor Forumu'nun sonuç bildirgesi

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
8. Etnospor Forumu'nun sonuç bildirgesi

8. Etnospor Forumu'nun açıklanan sonuç bildirgesinde, "Gazze'de evleri bombalanan çocukların, cenaze ritüellerini oyuna çevirmek zorunda kaldığı, İran'da çocukların okul zili yerine füze sesleri duyduğu bir dünya düzeni kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 15:45, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 23:14
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu, Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı 8. Etnospor Forumu tamamlandı.

Forumun kapanış programında "Katılımcı taraflar, bu hususlarda mutabakata vardıklarını beyan ederler." duyurusunun ardından sonuç bildirgesi okundu.

Dünya Etnospor Birliğinin temel değerleri olan barış, dayanışma, saygı ve geleneğin günümüz dünyasının içinden geçtiği kriz dönemlerinde her zamankinden daha hayati öneme sahip olduğu belirtilen bildirgede, "Gazze'de evleri bombalanan çocukların cenaze ritüellerini oyuna çevirmek zorunda kaldığı, İran'da çocukların okul zili yerine füze sesleri duyduğu bir dünya düzeni kabul edilemez. Dünya Etnospor Birliği, her kültürün ve dilin kendine yer bulduğu bir çatı yaratmayı hedeflerken, bu platformun ortak dilinin 'barış' olması gerektiği kararlılıkla vurgulanmıştır. Geleneksel sporlar, kültürlerarası diyaloğu artırarak küresel ölçekte çatışmaların gölgesinde değil barışın inşasında kilit bir rol üstlenmelidir" denildi.

Etik ve güvenlik vurgusu

Bildirgede, forumun en önemli ve somut çıktısı olarak geleneksel sporların geleceğini şekillendirecek "Ethnosports 2027" vizyonunun uluslararası kamuoyuna ilan edildiği, "Ethnosports 2027"nin yalnızca spor etkinliği veya yerel bir festival değil spor, kültür, deneyim ve diplomasi olmak üzere 4 ana sütun üzerine inşa edildiği, yeni ve bütüncül bir "küresel sahne" niteliğinde olduğu vurgulandı.

Geleneksel sporlarda kural setlerinin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, ancak bu standartlaştırma sürecinin, oyunların yerel renklerini, kültürel aidiyetini ve sivil motivasyonunu yok eden katı bir tek tipleşmeye dönüşmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, çok katmanlı bir etkinlik olan "Ethnosports 2027" için risk ve kriz yönetimi birimi esaslarının belirlenmesi, insan sağlığı protokolleri, veterinerlik hizmetleri, lojistik mühendisliği ve tedarik zincirlerinin en üst uluslararası standartlarda, entegre bir yapıda kurgulanması gerektiğine işaret edildi.

"Etik ve güvenlik" konularına dikkati çekilen bildirgede, "Doping, bahis ve her türlü manipülasyona karşı 'sıfır tolerans' ilkesi benimsenmiş olup, etkinliğin meşruiyetini korumak adına sporcu güvenliği ve fair-play en üst düzeyde güvence altına alınacaktır. Hakem ve oyuncular için uluslararası lisanslama ve akreditasyon sistemleri hızla hayata geçirilmelidir" ifadeleri yer aldı.

"Ethnosports 2027 vizyonu küresel bir miras olarak tarihe geçecektir"

Tamamen geleneksel sporlara adanmış, 7 gün 24 saat erişilebilir küresel dijital medya platformlarının kurulması ve uluslararası yayın haklarının profesyonel iştirakler aracılığıyla yapılandırılmasının hedeflendiği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Sponsorluk, salt bir finansman sağlama aracı olarak değil markalarla yerel değerler arasında kurulan bir 'anlam ortaklığı' olarak yeniden tanımlanmıştır. Klasik logo görünürlüğünün ötesinde, sponsorlara ve izleyicilere etkileşimli deneyim alanları sunularak pasif izleyicinin aktif katılımcıya dönüşmesi sağlanmalıdır. 8. Etnospor Forumu katılımcıları, bu bildirgede yer alan kararların hayata geçirilmesi ve geleneksel sporların evrensel bir değer olarak yaşatılması için uluslararası kurumları, devletleri, yerel yönetimleri ve özel sektörü iş birliğine davet etmektedir. Ethnosports 2027 vizyonu, insanlığın kültürel çeşitliliğine dayanan, geçmişten aldığı güçle geleceğin barışçıl ve birleştirici dünyasını inşa eden küresel bir miras olarak tarihe geçecektir."

