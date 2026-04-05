Şırnaklı ressama ABD'den tam burs: Sanatın Aziz Sancar'ı olmak istiyorum

Şırnaklı 18 yaşındaki genç ressam ABD'nin en prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu olarak kabul edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 16:48, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 23:32
Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında bir başarıya imza attı.

ABD'deki devlet üniversiteleri arasında sanat alanında yıllardır birinci sırada yer alan Virginia Commonwealth University'den (VCU) birinci sırada ve tam burslu davet alan 18 yaşındaki Oral, aynı zamanda Disney, Marvel ve Pixar gibi devlerle iş birliği yapan Savannah College of Art and Design (SCAD) üniversitesinden de kabul onayı aldı.

"BAŞVURUMU BABAANNEMİN YANINDA TAMAMLADIM"

Başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Hüsam Oral, çevre baskısına rağmen pes etmediğini belirterek "Virginia Commonwealth University'den birinci olarak kabul edildim. Ayrıca Savannah College of Art and Design'dan da kabul aldım. Amerika'da eğitim alarak kendimi geliştirmek ve sanat alanında yolculuğuma devam etmek istiyorum. Bu süreçte destek olacak sponsor arayışındayım." açıklamasında bulunarak şunları söyledi:

"Şırnak'tan Amerika'ya uzanan bu yolculukta umudu olmayan insanlar vardı ama ben yılmadım. Birçok kişi Şırnak'tan Amerika'ya gidilebileceğine dair ümitsizdi. Bazı hocalarım TYT'ye çalışmamı önerdi ama sanat hocalarım çok destek oldu. Son başvuru tarihi 15 Ocak'tı; ben 14 Ocak'ta babaannem hastanedeyken başvurumu tamamladım. Dünyanın en prestijli okullarından biri olduğu için açıkçası kabul beklemiyordum. 3 Şubat gece yarısı tam burslu kabul haberi geldiğinde mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım."

"SANATIN AZİZ SANCAR'I OLMAK İSTİYORUM"

Hedefinin sanat dünyasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayan Ortal, eğitimine devam edebilmek için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade ederek, "Virginia Commonwealth University, sanat alanında yüzde 99 oranında keşif garantisi veren bir okul. SCAD ise mezunlarına Disney gibi kanallarda iş imkanı sunuyor. Ben bu yolculuğa Şırnak'tan başlayıp, sanatın Aziz Sancar'ı olarak devam etmek istiyorum. Ancak bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bir sponsor arayışındayım. Türkiye'deki devlet adamlarımızın ve temsilcilerimizin desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ise şöyle konuştu:

"Amacımız bu yetenekli öğrencileri keşfedip sanata kazandırmak. Şu an Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde eğitim gören birçok öğrencimiz var. Hüsam'ın Virginia gibi bir üniversiteye birincilikle kabul alması bizler için büyük bir onur kaynağıdır."

