Etimesgut Spor'dan Kritik Galibiyet: Play-Off Biletini Aldı
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü, sahasında Yalova FK 77'yi 2-0 mağlup ederek play-off'a kalmayı başardı.
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta play-off hedefiyle yoluna devam eden Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü, 28. hafta mücadelesinde sahasında Yalova FK 77 ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi, etkili oyunuyla sahadan 2-0 galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Etimesgut ekibi, henüz 6. dakikada Alişan Durmuş'un kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Ankara temsilcisi, 67. dakikada Can Muhammet Vural'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan Etimesgut Spor, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Öte yandan genç oyuncu Can Muhammet Vural, form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz hafta Edirne Spor deplasmanında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü, play-off biletini cebine koydu. Başkent ekibi, 29. hafta karşılaşmasında Küçükçekmece Sinop Spor deplasmanında sahaya çıkacak.