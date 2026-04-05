Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş engelini uzatma dakikalarında aştı

Sarı-lacivertliler, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yendi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 22:20, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 22:43
Fenerbahçe, Beşiktaş engelini uzatma dakikalarında aştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken, bulduğu birkaç net fırsatı gole çeviremedi. Kalesinde de ani ataklardan önemli pozisyonlar veren Fenerbahçe, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+7. dakikasında gelişen atakta Dorgeles Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+11. dakikada penaltı atışından Kerem Aktükroğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe, 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Derbi performansı göz doldurdu

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

- Cherif net pozisyonları değerlendiremedi

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan 19 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde çok net 2 gol pozisyonundan faydalanamayarak tribünlerin tepkisini çekti.

