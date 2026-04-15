Anketör Görevi, 5434 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyi Sağlar Mı?

Soru : Merhaba 1999 yılında SSK li olarak özel sektörde işe başladım. 2007 yılındaki adrese dayalı nüfus sayımında Türkiye istatistik kurumunda 38 gün anketör olarak çalıştım. Bu süreçte kurum sigortamı yaptı. 2009 yılında kamuya memur olarak başladım ve halen devam ediyorum. Öğrenmek istediğim ben emeklilikte 5510 sayılı kanuna mi yoksa 5434 sayılı kanuna mi tabi olarak emekli olurum?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Memurların 5434 sayılı Kanun kapsamına girmesini belirleyen en önemli tarih 1 Ekim 2008 tarihidir. Zira bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile işçi, esnaf, memur statüsünde çalışanların sosyal güvenlik konularında yeni düzenlemeler içermiştir. Dolayısıyla da bu tarihten sonra memurluğa ilk defa başlayanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında memur sayılmaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce geçen sürenin az veya çok olduğuna bakılmaksızın 5434 kapsamına dahil edilecek hizmetleri özetle;

Memurluk,

Yedek subaylık, (Okul süresi hariç), Vekil öğretmenlik, vekil imamlık

sayılabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Anketörlük görevi kamu hizmeti olmakla beraber, bu süre içerisinde SGK primlerinin işçi statüsünde, yani 5510 sayılı Kanun 4/a kapsamında sigorta primleri ödenen hizmetler olmaktadır. Yani, bu süre memurluk süresiyle bir başka ifade ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendine tabi bir hizmet olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu minvalde sonuç itibariyle sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

1999 yılında çalıştığınızı bildirdiğinin işçi statüsündeki çalışmalarınız şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise EYT kapsamında emeklilikte yaş şartına tabi olmazsınız. Değil ise mutlaka emeklilik için 60 yaşınızı doldurmanız gereklidir. Ayrıca, memur statüsünden emeklilik için de 25 yıl hizmet (işçi, esnaf, varsa borçlanılan süre, memurluk süresi dahil) gereklidir (5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü gereğidir)

Asıl öğrenmek istediğiniz konu olan 5434 mü, yoksa 5510 kapsamında mı emekli olacağınız konusudur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk ve memurluk bağı olan hizmetlerinizin olmadığını anladığımızdan, sizin emekliliğinizde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık hesaplamasının yapılacağını söyleyebiliriz.

Muhtemelen, Kurumunuzca da SGK Hitap programında sizin durumunuzu 5510 kapsamında memur olarak girildiğini tahmin etmekteyiz.

5510 kapsamında emekli aylığının hesaplanma şekli ile ilgili bilgiler konusunda değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1122234/Adresimiz,

Yine 5510 kapsamında emekli ikramiyesi hesaplanma şekli ile ilgili bilgiler için de,

https://www.memurlar.net/haber/1061094/Adresimiz ziyaret edilebilir.



