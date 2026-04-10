Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor

İran ile ABD arasın da varılan anlaşma sonrasında motorine indirim gelmişti. 10.04.2026 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 12 lira 86 kuruş indirim gelmiş ve bu indirim akaryakıt fiyatlarına yansıtılmıştı.

Ancak, ortadoğuda gerilimin devam etmesi 92 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatınmın yeniden 97 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

Bu nedenle 11 Nisan 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 4,12 TL, Benzin grubunda 1,78 TL FİYAT ARTIŞI beklenmektedir.

Eşel mobil sistemi pompaya yansıyacak tutarlar

Ancak Eşel Mobil Sistemi gereği Pompaya yansıması beklenen artışlar şu şekildedir:

Motorin grubunda 4,12 TL

Benzin grubunda 44 Kuruş şeklindedir.

10 Nisan 2026 tarihi itibariyle güncek benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

Motorin litre fiyatı: 72.43 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL

Motorin litre fiyatı: 72.28 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

Motorin litre fiyatı: 73.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL

Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL