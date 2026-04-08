Galatasaray, üç farklı branşta Avrupa'da kupa kazanan ilk takım

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, bu sonuçla CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar böylece kulüp olarak bir ilki de başardı. Galatasaray futbol ve basketboldan sonra voleybolda da Türkiye'ye Avrupa'da kupa getirdi. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı oldu.