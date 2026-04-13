Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
Petrol fiyatlarında 'Abluka' şoku: Motorin indirimi iptal mi?
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fransa, memurların Whatsapp'ı kullanımını yasakladı
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte fiyatlar
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Altın güvenli liman olmanın ötesine geçti!
Bakanlıktan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi
Bakan Gürlek: Uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Gübre şoku gıda fiyatlarını kalıcı yükseltebilir
'Öğretmenin kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı' şikayetine inceleme
Ustalık Telafi Programı'nda 'sahte öğrenci' vurgunu: 18 tutuklama
Meteoroloji'den bahar müjdesi: Salı'dan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek
Bakanlıktan 'biber' videolarına yalanlama: Görüntüler eski, adli süreç başlatıldı
Bu ticaret değil soygun! Fırsatçılara caydırıcı ceza şart
KDK'den özel hastane kararı: Fazla alınan ücret faiziyle iade edilecek
Vergide rekorlar yılı: 5,5 milyon beyanname ile tarihi zirve görüldü
MSB arşivlerini açtı: Çanakkale'nin kaderini değiştiren 'ıslak imzalı' emirler
Meclis'te yoğun gündem: Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona erecek
Ankara'da şok: Katip, paraları adli emanete yatırmadı kumarda kaybetti
'Terörsüz Türkiye'de takvim saptı: Öcalan'dan örgüte 'hızlanın' mesajı
Yurt dışı telefonlarda 'Çift IMEI' dönemi bitiyor: 1 Mayıs son gün!
Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi 7 ilde eş zamanlı başladı. İlk dersi veren Bakan Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına önemli mesajlar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 13:02, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 13:43
Milli Eğitim Akademisi İlk Dersle Açıldı

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarına yönelik hazırlık eğitimiyle kapılarını açtı. Türkiye genelinde 7 ilde bulunan 12 Akademi Uygulama Merkezi'nde eş zamanlı başlatılan eğitim programının ilk dersi, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk derse katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına hitap ederek mesleğin önemine dikkat çekti. Program öncesinde İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncer tarafından dua edildi.

Öğretmenlik Vurgusu

Konuşmasında öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenliğin "bir çocuğun geleceğini kendi geleceğiyle birlikte düşünme iradesi" olduğunu ifade etti. Öğretmen adaylarının önemli bir mesuliyet üstlendiğini belirten Tekin, bu sürecin milli ve manevi değerler temelinde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tekin ayrıca, öğretmenliğin tarihsel ve kültürel açıdan da önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanına dikkat çekti.

Uygulama Ağırlıklı Eğitim Modeli

Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık programının kapsamlı ve uygulama ağırlıklı olduğuna işaret eden Tekin, programda yaklaşık 600 saatlik uygulama, bunun 480 saatinin ise doğrudan öğretmenlik pratiği olarak planlandığını açıkladı.

Programın; demokrasi kültürü, eleştirel düşünme, rehberlik, aile ile iletişim, yapay zeka ve veri temelli değerlendirme gibi birçok başlığı içerdiğini belirten Tekin, öğretmen adaylarının sadece alan bilgisiyle değil, çok yönlü bir bakış açısıyla yetiştirileceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Vurgusu

Müfredat değişikliklerine de değinen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile eğitimin daha kapsayıcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Modelin "köklerden geleceğe" yaklaşımıyla bilgi, beceri ve değer bütünlüğünü esas aldığını belirtti.

"Eğitimin Niteliğini Artırmak Önceliğimiz"

Eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, amaçlarının okullardaki eğitim-öğretimin niteliğini artırmak olduğunu vurguladı. Akademinin üniversitelerin yerine geçen bir yapı olmadığını ifade eden Tekin, yeni başlayan öğretmenlerin daha donanımlı yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Programa; Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı ile çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı.


