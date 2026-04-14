Yanan köyler yeniden kuruluyor: 138 ev teslime hazır

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl temmuz ayındaki orman yangınında zarar gören yapıların yerine inşa edilen 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağı haziranda hak sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 14:24, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 14:21
Ödemiş'te 2 Temmuz 2025'te çıkan ve 3 günde söndürülen yangında zarar gören Tosunlar, Suçıktı, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerindeki yaralar sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki hasar tespit çalışmalarında kullanılmaz hale geldiği belirlenen yapıların yerine planlanan yapılar hızla yükseldi.

Yangında tamamen zarar gören Tosunlar Mahallesi, Yörükmezarlığı mevkiine taşınarak burada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 köy evi, 100 kişilik cami, köy konağı ve ahır yapım çalışmaları yürütüldü.

Kaba inşaatları biten ve ince işleri devam eden yapıların haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Bölgede inceleme yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, alevlerin yol açtığı yaraların hızlıca sarılması için çalışıldığını söyledi.

İlk etapta yanan arı kovanları, küçük ve büyükbaş hayvanların yerine yenilerinin temin edilerek vatandaşlara dağıtıldığını belirten Elban, "İhtiyaçların, en başta da konut ihtiyacının giderilmesi için çalışma başlatıldı. Şu anda yangında evleri hasar gören 4 köyümüzde toplam 138 konutun inşası çok hızlı bir şekilde başlatıldı ve en geç haziran ayında teslim ederiz. Tosunlar'da zarar gören cami ve köylülerin de sosyalleşeceği bir köy konağı, kahvesi gibi mekanları da yapıp teslim edeceğiz" diye konuştu.

Elban, inşaatların tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Binaların kaba inşaatı bitti, ince işleri devam ediyor. Kış mevsimi biraz zorlu geçti yağışlardan dolayı ama haziran ayında hak sahiplerimiz evlerine geçmiş olur" dedi.

"Evlerimiz bitti bitecek, çok hızlı bir çalışma oldu"

Tosunlar Mahallesi Muhtarı Recep Fırtına da yangında mahallesindeki 64 evin tamamının kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

Yangının çıktığı gün çok kuvvetli bir rüzgar olduğunu anlatan Fırtına, "Allah razı olsun evlerimizi yaptılar, fidan dağıttılar, acımızı dindirmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Fırtına, yangının ardından köyün yerleşiminin başka bir bölgeye taşındığını belirterek, "Yangında köy tamamen yandı. Köyün yerini değiştirdik. Evlerimiz bitti bitecek, çok hızlı bir çalışma oldu. Sağ olsun devletimiz, 1-2 ay içinde evlerimiz teslim edilecek. Evleri gezdim çok güzel, bir aile rahatlıkla oturabilir" diye konuştu.

