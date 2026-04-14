Fenomen Heves Güzel'e müstehcenlik iddianamesi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 15:49, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 15:50
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Güzel'in müstehcen videolar çektiği belirtildi. Heves Güzel hakkında müstehcenlik suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.