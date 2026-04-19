18 Yaş Altında SSK Hizmeti Olan Memur Eyt Kapsamına Girer

Soru : Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapmaktayım. 18/5/1982 doğumluyum. 01.06.1999 tarihinde 20 günlük SSK kaydım bulunmaktadır. 22.02.2005 tarihinde ise MEB'de öğretmenliğe başladım, halen görevime devam ediyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu tarihten önce işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar için sadece emeklilik hizmet ve yaş bakımından 5434 sayılı Kanun hükümleri, hizmet bütünleşme işlemlerinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereği)

18 yaşından önce işçi statüsünde geçen ve SGK primleri ödenmiş hizmetlerinde geçerliliği 4857 sayılı İş Kanunu Madde 71 hükümleri gereği olmaktadır.

Dolayısıyla, memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, kişinin işçi olarak çalışması 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Ayrıca, gerek 5434 gerekse 5510 kapsamında olan memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve istisna yaş hadleri dahil 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir. Bu durum, yani 65 yaş haddine kadar çalışabilme durumu da genel olarak SGK Hitap programında gösterilir. Ancak, bu belirtme genel bir bilgi olduğu için EYT durumuyla ilgili olmaz, bu durum memurların istemeleri (herhangi bir görevleri itibariyle azami görev yapabilecekleri yaş haddi olmaması şartıyla) halinde 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapabilecekleri anlamını taşır.

7438 sayılı Kanun (EYT Kanunu) özetle; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında sadece hizmet şartının aranacağını, emeklilik yaş şartının aranmayacağını belirtmiş durumdadır.

Ayrıca, Öğretmenlerin emekliliği de genel olarak Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri tam olarak ödenmiş olması şartıyla işçi statüsünde geçen hizmetleriniz sizi EYT kapsamına dahil eder. Dolayısıyla da 25 yıl hizmetiniz olması (işçi, esnaf, memuriyet, varsa borçlanılan süre ve yıpranma payı dahil) şartıyla yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkını kazanmış olursunuz. Yani 25 yıl hizmetten sonra (öğretmenlerin emeklilik takvimi de dikkate alınmak şartıyla) isterseniz emekli olabilirsiniz, isterseniz 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görevinizi yapabilirsiniz.

