18 Yaş Altında SSK Hizmeti Olan Memur Eyt Kapsamına Girer

Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

18 Yaş Altında SSK Hizmeti Olan Memur Eyt Kapsamına Girer

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 15:35
18 Yaş Altında SSK Hizmeti Olan Memur Eyt Kapsamına Girer

Soru : Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapmaktayım. 18/5/1982 doğumluyum. 01.06.1999 tarihinde 20 günlük SSK kaydım bulunmaktadır. 22.02.2005 tarihinde ise MEB'de öğretmenliğe başladım, halen görevime devam ediyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu tarihten önce işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar için sadece emeklilik hizmet ve yaş bakımından 5434 sayılı Kanun hükümleri, hizmet bütünleşme işlemlerinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereği)

18 yaşından önce işçi statüsünde geçen ve SGK primleri ödenmiş hizmetlerinde geçerliliği 4857 sayılı İş Kanunu Madde 71 hükümleri gereği olmaktadır.

Dolayısıyla, memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, kişinin işçi olarak çalışması 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Ayrıca, gerek 5434 gerekse 5510 kapsamında olan memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve istisna yaş hadleri dahil 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir. Bu durum, yani 65 yaş haddine kadar çalışabilme durumu da genel olarak SGK Hitap programında gösterilir. Ancak, bu belirtme genel bir bilgi olduğu için EYT durumuyla ilgili olmaz, bu durum memurların istemeleri (herhangi bir görevleri itibariyle azami görev yapabilecekleri yaş haddi olmaması şartıyla) halinde 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapabilecekleri anlamını taşır.

7438 sayılı Kanun (EYT Kanunu) özetle; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında sadece hizmet şartının aranacağını, emeklilik yaş şartının aranmayacağını belirtmiş durumdadır.

Ayrıca, Öğretmenlerin emekliliği de genel olarak Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılmaktadır.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri tam olarak ödenmiş olması şartıyla işçi statüsünde geçen hizmetleriniz sizi EYT kapsamına dahil eder. Dolayısıyla da 25 yıl hizmetiniz olması (işçi, esnaf, memuriyet, varsa borçlanılan süre ve yıpranma payı dahil) şartıyla yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkını kazanmış olursunuz. Yani 25 yıl hizmetten sonra (öğretmenlerin emeklilik takvimi de dikkate alınmak şartıyla) isterseniz emekli olabilirsiniz, isterseniz 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görevinizi yapabilirsiniz.

