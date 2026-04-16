Maçlar Kahramanmaraş için 1 dakikalık sessizlikle başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına 17-20 Nisan tarihleri arasında tüm liglerde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.