Şarkıcı Rıza Tamer'in şüpheli ölümü: Savcılık devreye girdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan tanınmış müzisyen Rıza Tamer Şişman (43), dün akşam saatlerinde reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
ZEHİRLENME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.