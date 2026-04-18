Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Buruk'tan VAR ve hakem tepkisi: Bitmiş maçı yeniden başlattılar

Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş : 18 Nisan 2026 23:15, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 23:17
Buruk'tan VAR ve hakem tepkisi: Bitmiş maçı yeniden başlattılar

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi ve zirvede farkı 4'e çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 71 yaptı ve puan farkını 4'e çıkardı.

Maçın ardından beIN SPORTS'a maçı değerlendiren Okan Buruk, ipta edilen golde VAR'a tepki gösterdi.

"Yayından önce Halis Özkahya'yı gördüm. "Sizi özledik" dedim. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar, bir de kalemizde gol gördük. Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Sallai'ye gösterilen sarı kart. Bu kadar kötü kararları nasıl veriyorlar? Faul olmayan pozisonda nasıl sarı kart gördü? Artık hocalar oyuna odaklansın! Artık bir şekilde bunu. Hakem eğitmenleri var, genç hakemlere şans veriliyor. Yanlış atama, çok fazla yanlış atama var. Bir yandan hakemlere destek olalım diyoruz ama. Hata başka bir şey o yeteneğe sahip olmak başka bir şey. Uğurcan'a gösterilen sarı kart. Maçın önüne geçiyorlar. 3. gol iptal edilen. Sacha Boey, Konyaspor maçı. Kimse televizyonda doğru düzgün konuşsunlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Haftaya derbi var. Hakem performansları herkesi mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Hakemle ilgili bir şey olmasın. Geçen sene ilk defa Vincic geldi. Oradan gelen hakemin de mükemmel olmadığını söylemek istiyor. Gördüklerini çalsın istiyoruz. Herkes şikayet ediyor. Herkesin lehine aleyhine kararlar veriliyor. 'En son senin şikayet etmen gerekiyor' diyorlar ben de hata yapıyorum ama onlar daha çok konsantre olsun. Çok mutsuzum. Önümüzdeki hafta çok fazla soru işareti var. Dün Rizespor maç bitti ondan şikayet ediyor. Futbola odaklanacağız. Puan farkını 4'e çıkardığımız için mutluyum. İkinci yarı biraz daha fazla pozisyon bulmalıydık. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı."

Derbi sözleri

"Hafta içi bugün oynamayan oyuncuları kullanacağız. Lemina ve İlkay hastaydı. Sakatlıklara, hastalıklara bakıp kadro yapacağız. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanmak. Fenerbahçe maçı bizim için en önemli maç. Kendi sahamızda oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız."


