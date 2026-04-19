Bolu'da nisan ayında kar sürprizi
Bolu'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 09:48, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 10:12
Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan yaylasında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.