Hizmet var, Ödül Yok! Yükseköğretimde İdari Personelin Takdir Sorunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan idari personelin ödüllendirilmesine imkan vermiyor!
Devlet memurlarının başarı ve üstün başarılarının değerlendirilmesi ile ödüllendirilmesine
ilişkin hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesinde
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, başarı ve üstün başarı belgelerini vermeye merkezde
bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar yetkili kılınmıştır.
Üstün başarı belgesi verilenler arasından uygun görülenlerin ayrıca ödüllendirilmesine
ilişkin yetki ise merkezde bağlı veya ilgili bakana, illerde ise valilere verilmiştir.
Ancak yükseköğretim kurumlarının özerk yapısı dikkate alındığında, bu kurumların
merkezde doğrudan bir bakana, illerde valiye veya ilçelerde kaymakama bağlı
olmadığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra, ilgili madde hükmünde yetkinin kurumun
üst yöneticisine ya da kurumların bağlı olduğu üst yöneticiye verilmesine yönelik
bir düzenlemenin bulunmaması, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personel
açısından söz konusu maddenin uygulanmasını fiilen mümkün kılmamaktadır. Bu
durum, idari personelin başarılarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
süreçlerinde önemli bir boşluk yaratmaktadır.
Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesinin yükseköğretim
kurumlarının idari ve yönetsel yapısına uygun şekilde yeniden ele alınması önem
arz etmektedir. Maddenin mevcut haliyle yükseköğretim kurumlarının özgün ihtiyaçlarına
yeterince cevap verememesi nedeniyle, maddeye "yükseköğretim kurumlarında
başarı, üstün başarı ve ödül vermeye yetkili makam yükseköğretim kurumunun üst
yöneticisidir" ya da alternatif olarak "yükseköğretim kurumlarında
başarı, üstün başarı ve ödül vermeye yetkili makam, yükseköğretim kurumlarının
bağlı olduğu kurumun üst yöneticisidir" hükmünün eklenmesi, düzenlemenin
işlerlik kazanmasını sağlayacaktır.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yükseköğretim kurumları üzerindeki
çatı rolü dikkate alındığında, söz konusu yasal düzenlemenin ardından uygulama
birliğinin sağlanabilmesi için madde hükmünün nasıl uygulanacağına ilişkin alt
mevzuatın hazırlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemeler,
hem uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri giderecek hem de kurumlar arasında
yeknesak bir sistemin kurulmasına katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak önerilen bu düzenlemeler ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin motivasyonunun artırılması, kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, somut verilere dayalı ve adil bir ödüllendirme sisteminin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.