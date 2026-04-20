Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Hizmet var, Ödül Yok! Yükseköğretimde İdari Personelin Takdir Sorunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan idari personelin ödüllendirilmesine imkan vermiyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 09:00
Hizmet var, Ödül Yok! Yükseköğretimde İdari Personelin Takdir Sorunu

Devlet memurlarının başarı ve üstün başarılarının değerlendirilmesi ile ödüllendirilmesine ilişkin hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, başarı ve üstün başarı belgelerini vermeye merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar yetkili kılınmıştır. Üstün başarı belgesi verilenler arasından uygun görülenlerin ayrıca ödüllendirilmesine ilişkin yetki ise merkezde bağlı veya ilgili bakana, illerde ise valilere verilmiştir.

Ancak yükseköğretim kurumlarının özerk yapısı dikkate alındığında, bu kurumların merkezde doğrudan bir bakana, illerde valiye veya ilçelerde kaymakama bağlı olmadığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra, ilgili madde hükmünde yetkinin kurumun üst yöneticisine ya da kurumların bağlı olduğu üst yöneticiye verilmesine yönelik bir düzenlemenin bulunmaması, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personel açısından söz konusu maddenin uygulanmasını fiilen mümkün kılmamaktadır. Bu durum, idari personelin başarılarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerinde önemli bir boşluk yaratmaktadır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesinin yükseköğretim kurumlarının idari ve yönetsel yapısına uygun şekilde yeniden ele alınması önem arz etmektedir. Maddenin mevcut haliyle yükseköğretim kurumlarının özgün ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi nedeniyle, maddeye "yükseköğretim kurumlarında başarı, üstün başarı ve ödül vermeye yetkili makam yükseköğretim kurumunun üst yöneticisidir" ya da alternatif olarak "yükseköğretim kurumlarında başarı, üstün başarı ve ödül vermeye yetkili makam, yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu kurumun üst yöneticisidir" hükmünün eklenmesi, düzenlemenin işlerlik kazanmasını sağlayacaktır.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yükseköğretim kurumları üzerindeki çatı rolü dikkate alındığında, söz konusu yasal düzenlemenin ardından uygulama birliğinin sağlanabilmesi için madde hükmünün nasıl uygulanacağına ilişkin alt mevzuatın hazırlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemeler, hem uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri giderecek hem de kurumlar arasında yeknesak bir sistemin kurulmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak önerilen bu düzenlemeler ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin motivasyonunun artırılması, kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, somut verilere dayalı ve adil bir ödüllendirme sisteminin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.

