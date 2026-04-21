Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş

Sadece Gülistan'ın Değil, O Günkü Tüm Hastaların Kaydı Silindi

Gülistan Doku soruşturmasının en kritik bulgularından birini, Tunceli Devlet Hastanesi'nin dijital kayıtlarına ilişkin yazılım firması raporu oluşturuyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mart 2025'te HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımını sağlayan Akgün Bilgisayar Programı ve Hizmetleri A.Ş.'ye yönelttiği resmi yazıya, firma 16 Nisan 2025 tarihinde cevap verdi.

Firmadan gelen yanıtta yer alan tespit son derece çarpıcı: Gülistan Doku'ya ait herhangi bir vizit ya da LOG kaydına ulaşılamadığı belirtilirken, 31 Aralık 2019 tarihine ait LOG kayıtlarının bulunmamasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu ifade edildi.

Dahası, silme işlemi yalnızca Gülistan Doku'ya ait kayıtları değil, o günkü tüm hastaları kapsıyor. Savcılığın elde ettiği verilere göre 31 Aralık 2019'dan önceki ve sonraki günlere ait genel log kayıtları sistemde yer alırken, yalnızca o güne ait tüm kayıtlar ortadan kaldırılmış.

Söz konusu kayıtların profesyonel bir müdahale ile kasıtlı şekilde silindiği değerlendirildi; yetkililer, bu tür log kayıtlarının ancak yazılımın ana kodlarına hakim, teknik bilgiye sahip kişilerce silinebileceğini ve silinen kayıtların geri getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

POLNET'te İz Vardı, Hastanede Kayıt Yoktu

Soruşturmanın bu noktaya gelmesi, 2020 yılı başına dayanıyor. Gülistan Doku için yapılan ilk kayıp ihbarının ardından polis ekipleri otel, eczane ve hastane kayıtlarını incelemeye aldı; yapılan sorgulamada Doku'nun hastaneye girişine dair bir dijital kayıt tespit edildi, söz konusu veri çıktısı alınarak dosyaya eklendi ve bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu'nda muhafaza edildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7 Ocak 2020 tarihli POLNET sorgusunda, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 sabahı saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığı kayıt altına alınmıştı. Ancak savcılık bu girişe ilişkin tedavi evraklarını hastaneden talep ettiğinde, hastane söz konusu evrakları göndermedi.

Savcılık, silinen verilerde "gebelik" ve "kalp sesi ölçümü" gibi işlemlere dair izler bulunduğunu ve bu kayıtların kim tarafından silindiğinin araştırıldığını belirtti

Başhekim Özdemir: "Bilgim ve Sorumluluğum Yok"

Savcılığın "Silme talimatını size kim verdi, siz bu işlemi kime yaptırdınız?" sorusunu yönelttiği dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir, tüm iddiaları reddetti.

Özdemir ifadesinde şunları söyledi: "Ben kimseyle bu konu hakkında ve Gülistan Doku hakkında hiçbir görüşmem olmadı. Bahse konu Akgün firmasının yazısında belirtilen hususlar yapıldı ise bunda benim bir sorumluluğum ve bilgim yoktur. Bu tamamen bilgi işlemciler ve yazılım şirketi Sisoft'un sorumluluğunda olan işlemlerdir. Benim kullanıcı yetkilerimde o dönem böyle bir yetkim yoktu; normal poliklinik hizmetleri ve istatistikler konusunda yetkim vardır. Bana kimse bu işlemi yapma konusunda talimat vermedi, veremez de. Çünkü ben böyle kötü bir işi yapacak değilim. Maddi, manevi bir problemim olmadığı için hiçbir vaatle kimse bana bu tarz yasal olmayan işlemleri yaptıramaz."

Özdemir ayrıca Gülistan Doku'nun kaybolduğunu internetten öğrendiğini, ardından polislerin hastane kaydını sorduğunu, ancak bu konuda herhangi bir merak duymadığını ve sistemden hiçbir sorgu yapmadığını da vurguladı.

Savcılık: "Başhekim Olmayan Bir Şekilde Habersiz Olamaz"

Savcılığın tutuklama sevk yazısında ise Özdemir'in savunmasına itibar edilmediği açıkça ortaya konuldu. Yazıda, suç tarihinde hem Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi hem de İl Sağlık Müdürü olan Özdemir'in, hastanede gerçekleşen hukuka aykırı eylemlere talimatı veya bilgisi dışında gerçekleştiğinin "hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı" vurgulandı.

Sevk yazısında dikkat çekilen bir diğer husus ise Özdemir'in uzmanlık alanıyla doğrudan ilişkili. Dosyada Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'daki hastane başvurusunun Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne olduğuna dair yoğun şüphe bulunuyor. Özdemir'in uzmanlık alanının da bu poliklinik olması, savunmasının maddi gerçekle örtüşmediği değerlendirmesini güçlendiriyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018-2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı. Resmi sosyal medya hesabındaki bilgilere göre Özdemir'in, 2017 yılında normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Yılın Hekimi" ödülüne layık görüldüğü de belirlendi.

Gözaltı, Sorgulama, Tutuklama

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 17 Nisan'da Bursa'da gözaltına alınan Çağdaş Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli'ye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Özdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek" suçundan tutuklandı.

Soruşturmada Tutuklanan 11 Kişi

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu, SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.

ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarıldı.

Anne Bedriye Doku: "Kızımın Bir Mezarı Olacak"

Tutuklamalar sonrası Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapan anne Bedriye Doku, "İnşallah kızımın kemikleri bulunacak, bir mezarı olacak. 6 senedir bu dağlarda geziyorum" diyerek adalete güvendiğini söyledi.

Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolduktan bu yana beş yılı aşkın süre geçti. Soruşturma, her geçen gün yeni bulgularla derinleşiyor.