Sonel: Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Tunceli'de, 6 yıl önce kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Delileri karartma" suçlamasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sonel'in, "Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem" dediği öğrenildi

Haber Giriş : 21 Nisan 2026 15:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 18:25
Tunceli'de, Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, "Hastane kayıtlarının silinmesi" nedeniyle Çağdaş Özdemir dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ESKİ VALİ: "BEN VALİYİM, EMNİYETTE İFADE VERMEM"

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel de adliyeye sevk edildi. Sonel'in, "Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem" dediği öğrenildi

OĞLU 3 GÜN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

