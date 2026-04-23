23 Nisan kutlamasında CHP'den 'mehteran' protestosu
Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamaları sırasında sahne alan çocuk mehteran takımına CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve yönetimi sırtlarını dönerek tepki gösterdi; Acar, çocukların "saray kültürüne özendirilmesini" protesto ettiklerini açıkladı.
CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı
sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini
açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde
çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu
asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz
çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik
ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik"
dedi.
CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.