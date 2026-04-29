Kapatılan FETÖ/PYD okullarındaki öğretmenler özel okullarda tekrar öğretmenlik yapabilir mi?

Herhangi bir özel öğretim kurumu tarafından davacı adına çalışma izni başvurusunda bulunulması durumunda, davalı idarece 5580 sayılı Kanun'un 4. maddesinde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı hususunun değerlendirileceği ve davacının bu şartları sağladığının tespit edilmesi halinde çalışma izni düzenlenebileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarih ve 7783529 sayılı "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bağlantılı Olduğu Tespit Edilen Kurumlar" konulu Genelgesi'nde, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermekte iken 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar" başlıklı bölümünde yer alan maddelerde düzenlenen suçlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilerek Cumhuriyet savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ile öğrenci yurtları hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiş olup, anılan Genelge'nin 3. maddesinde, "Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci yurtlarından yönetimine kayyum atanmayan kurumlar ile kayyum atanan kurumlarda kayyum ataması yapılmadan önce görev yapan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin MEBBİS üzerinden tespitleri yapılarak çalışma izinleri valiliklerce iptal edilecek ve bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek ve MEBBİS üzerinde gerekli bilgiler işlenecektir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Genelge'den sonra yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tüm valiliklere gönderilen 20/09/2016 tarih ve E.9899240 sayılı "FETÖ/PDY Bağlantılı Kurumlarda Çalışmış Olan Personel" konulu yazı gönderilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve E.11137945 sayılı "667 sayılı KHK kapsamında çalışma izni iptal edilen personel" konulu yazısında ise; Bakanlıklarının 21/07/2016 tarihli Genelgesi'nde, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan kurumlarda çalışmakta olan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel hakkında çalışma izin onaylarının iptal edilmesi ve bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi gerektiğinin belirtilmiştir.

Bu yöndeki uygulamalar sonucunda bazı personelin mağdur duruma düştüğü yönündeki başvuruların Bakanlıklarına ve valiliklere iletildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan kurumlarla ilgili işlem yapılan personel hakkında valilikler tarafından komisyon oluşturulacağı, Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edenlerden 667 sayılı KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olmadığı; oluşturulan bu komisyon marifetiyle belirlenen personelin ekteki tabloya işlenerek Bakanlıklarınca değerlendirilmek üzere valilikler tarafından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

5580 sayılı Kanun'a göre, özel öğretim kurumunda görev yapmak isteyen bir personel adına valilikçe çalışma izni düzenlenebilmesi için özel öğretim kurumu ile personel arasında iş sözleşmesinin imzalanması ve kurum müdürlüğünce çalışma iznine esas olan belgelerin eksiksiz olarak kurumun bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir özel öğretim kurumu ile sözleşme imzalanmaksızın doğrudan personel tarafından çalışma izni başvurusu yapılması mümkün değildir.

Ayrıca, çalışma izninin kişinin çalışmak istediği okula münhasıran verilmesi nedeniyle aynı izne dayanılarak başka bir özel öğretim kurumunda çalışmanın mümkün olmadığı, çalışma iznine konu kurumun kapatılması halinde ise çalışma izninin bir fonksiyonunun kalmayacağı açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından komisyona yapılan başvurunun, kapatılan özel öğretim kurumuna münhasıran düzenlenen çalışma izninin iadesi veya yeni bir çalışma izni verilmesi başvurusu olmayıp, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izni düzenlenmemesi için MEBBİS üzerinde konulan "667 sayılı KHK ile kurumu kapatıldı" şerhinin kaldırılması başvurusu olduğu, komisyon tarafından başvurunun reddi yolunda alınan kararın ise söz konusu şerhin kaldırılmaması anlamına geldiği sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2025/1575

Karar No: 2025/2987

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan özel öğretim kurumunda öğretmen olarak görev yapmakta iken çalışma izni iptal edilen davacının çalışma izin onayının geri verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...... tarih ve E... sayılı Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:... K:... sayılı kararıyla;

Davacının "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada... Ağır Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla davacıya isnat edilen suçun sanık (davacı) tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmiş ise de; anılan kararda, davacı hakkında örgüte müzahir kurumda öğretmen olarak çalıştığı, 2010-2011 yıllarında sağlık çalışanları grubuna sohbet hocalığı yaptığı, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu,

Mevzuat hükümlerine göre kapatılan okullarda görev yapıp çalışma izni iptal edilenlere tekrar çalışma izni düzenlenebilmesinin, bu hususta talepte bulunan kişilerin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunmaması şartına bağlandığı; Ağır Ceza Mahkemesi kararında davacı hakkında aktarılan tespitlerin, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı/irtibatı bulunduğu hususunu ortaya koyduğu, dolayısıyla davacının çalışma izni verilmesi için gerekli olan milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine irtibatı ve iltisakı bulunmama koşulunu sağlamadığı kanaatine varıldığından, davacının özel öğretim kurumlarında çalışma izninin iade edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:......, K:... sayılı kararıyla; Davacının özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışma izninin, sözleşme imzaladığı özel öğretim kurumlarınca, kanun ve yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesinde talep edileceği, bu suretle valilikler tarafından onaylanan çalışma izinleri, ilgili özel öğretim kurumuna münhasır olacağı gibi söz konusu özel öğretim kurumuyla akdedilen sözleşme dönemiyle de sınırlı olacağı, dolayısıyla belirtilen şekilde bir sözleşme imzalanmadan genel nitelikte çalışma izni düzenlenmesine de imkan bulunmadığı anlaşılmakla davacının daha önce iptal edilen ve kapatılan kuruma özgü olarak düzenlenen çalışma izninin iade edilmesi yönündeki talebinin reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 27/12/2023 tarih ve E:2021/6329, K:2023/7934 sayılı kararıyla; Uyuşmazlığın çözümünde davacının terör örgütleri ile irtibat veya iltisaklı olup olmadığına ilişkin yeterli araştırma yapılmadığı anlaşıldığından eksik incelemeyle verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E..., K... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; Danıştay Sekizinci Dairesinin 27/12/2023 tarih ve E:2021/6329, K:2023/7934 sayılı bozma kararına uyularak,

Davacının FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadığının tespiti amacıyla Dairelerince verilen ara kararlarına gelen cevabi yazılar ve eki belgeler incelendiğinde, davacının ilgili KHK ile kapatılan okulda öğretmen olarak görev yaptığının ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik kaydının olduğunun görüldüğü,

Bu hususların tek başına davacının, FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı ve iltisakını ortaya koyacak ayırt edici deliller olarak kabulünün mümkün olmadığı açık ise de; .... Ağır Ceza Mahkemesi kararında yer alan davacı hakkındaki (2010-2011 yılında sağlık çalışanları grubuna sohbet hocalığı yaptığına yönelik) tespitin davacının terör örgütü ile irtibat ve iltisakını ortaya koyduğunun anlaşılması karşısında, davacının terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatının bulunduğu kanaatine ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/02/2025 tarih ve E:2025/80, K:2025/751 sayılı kararıyla; Dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile davacı hakkında verilen beraat kararındaki tespitlerin davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile olan iltisak ve irtibat düzeyindeki ilişkisini ortaya koymak için yeterli olmadığı sonucuna varıldığından temyize konu kararda hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:... K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E..., K... sayılı kararıyla; davacının istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, ısrar kararının gerekçesinin hakkaniyete aykırı olduğu, hakkında verilen ve kesinleşen beraat kararına rağmen özel okullarda çalışmasını süresiz engelleyen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, yasal dayanaktan yoksun işlemin hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkesi ile masumiyet karinesine aykırı olduğu, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilerek ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarih ve 7783529 sayılı "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bağlantılı Olduğu Tespit Edilen Kurumlar" konulu Genelgesi'nin 3. maddesinde, "Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci yurtlarından yönetimine kayyum atanmayan kurumlar ile kayyum atanan kurumlarda kayyum ataması yapılmadan önce görev yapan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin MEBBİS üzerinden tespitleri yapılarak çalışma izinleri valiliklerce iptal edilecek ve bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek ve MEBBİS üzerinde gerekli bilgiler işlenecektir." kuralı getirilmiştir.

Davacının öğretmen olarak çalıştığı özel okul, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu, FETÖ/PDY'ye aidiyeti veya bu örgüte iltisakı, irtibatı olduğu gerekçeleriyle 23/07/2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nın 2. maddesiyle kapatılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarih ve 7783529 sayılı Genelgesi uyarınca, davacının çalıştığı özel okula münhasıran düzenlenen çalışma izni Valilik tarafından iptal edilmiş, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izni düzenlenmemesi için sisteme "667 sayılı KHK ile kurumu kapatıldı" şerhi konulmuştur.

Davacı tarafından çalışma izin onayının geri verilmesi istemiyle yapılan başvuru, Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün... tarih ve E... sayılı işlemiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları" başlıklı 4. maddesinin davacının çalışma izninin iptal edildiği tarihteki halinde, "Kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinde; affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan yahut kasdi bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm edilmemiş olma şartı aranır...",

"Kurumlarda çalıştırılacak personel" başlıklı 8. maddesinde "...Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz.

Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine valilikçe yapılır...",

"Özlük hakları ve sorumluluklar" başlıklı 9. maddesinde "Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.

...

b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tabidir.

...

1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir...",

"Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme" başlıklı 10. maddesinde "İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir.

Bu durum, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir. Tebliğ, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.

Kurumların teftiş ve denetlenmesi sırasında valilik, lüzum görülen durumlarda kurumun yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerini görevden uzaklaştırabilir. Bu takdirde valilikçe, geçici görevlendirme yapılarak gerekli tedbirler alınır. "hükümlerine yer verilmiştir.

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Görevlendirme" başlıklı 26. maddesinde "1) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri,

b) Yöneticiler dışındaki eğitim personeli için müdür tarafından yapılır.

...

(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin ve diğer personelin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz...'',

"Çalışma izinlerinin uzatma onayı" başlıklı 27. maddesinde "(1) Kurum müdürünce eğitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözleşmeleri, önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınmak üzere milli eğitim müdürlüklerine verilir. Milli eğitim müdürlüklerince kurum ve eğitim personelinin mağduriyetine meydan verilmeyecek şekilde eski sözleşmenin bitim tarihinde çalışma izinlerinin uzatılma onayı verilir." hükümleri yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarih ve 7783529 sayılı "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bağlantılı Olduğu Tespit Edilen Kurumlar" konulu Genelgesi'nde, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermekte iken 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar" başlıklı bölümünde yer alan maddelerde düzenlenen suçlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilerek Cumhuriyet savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ile öğrenci yurtları hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiş olup, anılan Genelge'nin 3. maddesinde, "Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ile özel öğrenci yurtlarından yönetimine kayyum atanmayan kurumlar ile kayyum atanan kurumlarda kayyum ataması yapılmadan önce görev yapan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin MEBBİS üzerinden tespitleri yapılarak çalışma izinleri valiliklerce iptal edilecek ve bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek ve MEBBİS üzerinde gerekli bilgiler işlenecektir." düzenlemesine yer verilmiştir.

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlar kapatılmış, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonların, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılacağı öngörülmüştür.

Anılan Genelge'den sonra yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tüm valiliklere gönderilen 20/09/2016 tarih ve E.9899240 sayılı "FETÖ/PDY Bağlantılı Kurumlarda Çalışmış Olan Personel" konulu yazıda; FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı çerçevesinde 667 sayılı KHK'nın ekli (II) sayılı listesinde yer alan özel öğretim kurumları ile öğrenci yurtlarından Kararname öncesinde yönetimine kayyum atananlarda, kayyum ataması yapıldığı tarihten önce; yönetimine kayyum atanmaksızın 667 sayılı Kararname ile kapatılanlarda Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı 23/07/2016 tarihinde; 667 sayılı Karamame'nin 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Bakan onayı ile kapatılan kurumlarda ise Bakanlık onay tarihi itibarıyla o kurumda çalışmakta olan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin çalışma izin onaylarının iptal edilmesi, bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi ve MEBBİS üzerinde de gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği, belirtilen tarihlerden önce görev yapmış ve muhtelif nedenlerle görevlerinden ayrılmış olan personelin, MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülünde yer alan "667 sayılı KHK kapsamında kurumu kapatıldı" butonunun kapsamı dışında olduğu ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve E.11137945 sayılı "667 sayılı KHK kapsamında çalışma izni iptal edilen personel" konulu yazısında ise; Bakanlıklarının 21/07/2016 tarihli Genelgesi'nde, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan kurumlarda çalışmakta olan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel hakkında çalışma izin onaylarının iptal edilmesi ve bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi gerektiğinin belirtildiği, bu yöndeki uygulamalar sonucunda bazı personelin mağdur duruma düştüğü yönündeki başvuruların Bakanlıklarına ve valiliklere iletildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan kurumlarla ilgili işlem yapılan personel hakkında valilikler tarafından komisyon oluşturulacağı, Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edenlerden 667 sayılı KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olmadığı; oluşturulan bu komisyon marifetiyle belirlenen personelin ekteki tabloya işlenerek Bakanlıklarınca değerlendirilmek üzere valilikler tarafından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, özel öğretim kurumunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK ile kurumu kapatılan davacı hakkında Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarihli Genelgesi uyarınca işlem yapıldığı, bu kapsamda davacının kapatılan özel öğretim kurumuna münhasıran düzenlenen çalışma izninin Valilik tarafından iptal edildiği ve başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izni düzenlenmemesi için MEBBİS üzerinde "667 sayılı KHK ile kurumu kapatıldı" şerhinin konulduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/10/2016 tarihli yazısı üzerine Valilikçe oluşturulan komisyona davacı tarafından başvurulduğu, komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılması üzerine başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü bakımından davacının komisyona yaptığı başvurunun ve bu başvuru üzerine komisyon tarafından alınan kararın mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Çalışma izinlerinin iptali ve yeniden düzenlenmemesine ilişkin idari tedbiri takiben doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/10/2016 tarihli yazısı tüm valiliklere gönderilmiştir. Anılan yazıda; görevlerine son verilen ve çalışma izni iptal edilen personelin valilikler tarafından kurulacak komisyon tarafından yeniden değerlendirileceği, bu kapsamda terör örgütlerine üyeliği, iltisakı veya bunlarla irtibatı olmadığı tespit edilenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmek üzere Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin istendiği vurgulanmıştır.

5580 sayılı Kanun'a göre, özel öğretim kurumunda görev yapmak isteyen bir personel adına valilikçe çalışma izni düzenlenebilmesi için özel öğretim kurumu ile personel arasında iş sözleşmesinin imzalanması ve kurum müdürlüğünce çalışma iznine esas olan belgelerin eksiksiz olarak kurumun bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir özel öğretim kurumu ile sözleşme imzalanmaksızın doğrudan personel tarafından çalışma izni başvurusu yapılması mümkün değildir.

Ayrıca, çalışma izninin kişinin çalışmak istediği okula münhasıran verilmesi nedeniyle aynı izne dayanılarak başka bir özel öğretim kurumunda çalışmanın mümkün olmadığı, çalışma iznine konu kurumun kapatılması halinde ise çalışma izninin bir fonksiyonunun kalmayacağı açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından komisyona yapılan başvurunun, kapatılan özel öğretim kurumuna münhasıran düzenlenen çalışma izninin iadesi veya yeni bir çalışma izni verilmesi başvurusu olmayıp, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izni düzenlenmemesi için MEBBİS üzerinde konulan "667 sayılı KHK ile kurumu kapatıldı" şerhinin kaldırılması başvurusu olduğu, komisyon tarafından başvurunun reddi yolunda alınan kararın ise söz konusu şerhin kaldırılmaması anlamına geldiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, MEBBİS üzerindeki "667 sayılı KHK ile kurumu kapatıldı" şerhinin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığının 21/07/2016 tarih ve 7783529 sayılı "FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bağlantılı Olduğu Tespit Edilen Kurumlar" konulu Genelgesi'nin 3. maddesinde yer alan "... bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek ve MEBBİS üzerinde gerekli bilgiler işlenecektir." ibaresinin Danıştay Sekizinci Dairesinin 06/07/2023 tarih ve E:2020/4254, K:2023/3636 sayılı kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi ve iptal kararının Kurulumuzun 09/10/2024 tarih ve E:2023/3226, K:2024/2220 sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiş olması karşısında, söz konusu şerhin kaldırılmaması yolundaki komisyon kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davacının komisyon başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali yolundaki bu kararın, davacı adına doğrudan çalışma izni düzenlenmesi anlamına gelmediği; sadece davacının MEBBİS ekranında bulunan "Kurumu 667 sayılı KHK ile kapatıldı." şerhinin kaldırılması sonucunu doğuracağı açıktır.

Bu nedenle, herhangi bir özel öğretim kurumu tarafından davacı adına çalışma izni başvurusunda bulunulması durumunda, davalı idarece 5580 sayılı Kanun'un 4. maddesinde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı hususunun değerlendirileceği ve davacının bu şartları sağladığının tespit edilmesi halinde çalışma izni düzenlenebileceği kuşkusuzdur.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Kesin olarak, 02/12/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.