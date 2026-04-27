MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye Sözleşmeli Personeli Kazanç Getirici İş Yapabilir mi?

İlgili mevzuat ve yargı kararı dikkate alındığında, belediye sözleşmeli personeli istisnalar dışında kazanç getirici bir iş yapamaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:43
Yazdır
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Madde 8'e göre; sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13'üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

Danıştay Onikinci Daire'nin kararında (T: 18.05.2022, E: 2018/9458, K: 2022/2730);

Davacı, ... Belediyesinde tam zamanlı . olarak görev yapmaktadır. Davalı idarece; duruşması olmadığı günlerde çalışma saatlerinde iş yerinde bulunması gerekirken kendi

özel dosyalarından ötürü iş yerine gelmediği, belediye alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığı, sözleşme gereği başka kazanç getirici hiçbir iş yapamayacağı açık olmasına rağmen kazanç getirici işler aldığı, bu işlerin özel iş olduğu, özel işleri nedeniyle sözleşme gereklerini yerine getirmediğinden bahisle, . tarih ve . sayılı tebliğ işlemi ile bildirilen . tarih ve . sayılı işlemle davacının sözleşmesi feshedilmiştir.

. Cumhuriyet Başsavcılığının . sayılı soruşturma dosyasına, belediye dışında başka kişiler tarafından verilen . Noterliği tarafından düzenlenmiş . yevmiye numaralı vekaletname örneği sunularak davacının mevzuata aykırı şekilde kazanç getirici faaliyette bulunduğu belirtilmiş ve Mahkemece bu gerekçeye dayanılarak davanın reddine karar verilmiş ise de, "İlgili Mevzuat" bölümünde metnine yer verilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği 13/10/2016 tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "avukat" kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin, maddede belirtilen "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz" hükmünün istisnasını oluşturduğu, dolayısıyla davacının belirtilen tarihte kazanç getirici başka bir faaliyette bulunmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; davacının sözleşmesinin feshine ilişkin . tarih ve . sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki . İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bu yapılan açıklamalar karşısında; sözleşme ile çalıştırılan personel için 5 istisna dışında (avukat, hekim, uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12'nci ve 13'üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler), sözleşmeli personelin kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber