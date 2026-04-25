'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
25 Nisan 2026 tarihli atama kararları yayımlandı

25 Nisan 2026 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş : 25 Nisan 2026 00:19, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 07:47
25 Nisan 2026 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Tarık TANGUROGLU atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes BOT,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk ÖZTÜRK,

- Türkiye iş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan YILDIRIM,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KALDIRIM,

- Genel Müdür Yardımcısı Deniz COŞKUN,

görevden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına Serhat METİN,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet ÖZKAYA,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa PUSTU,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman ÖNEL, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, 4 ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Nazif YILMAZ,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad DEMİRLİ,

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem GENÇOĞLU,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU, - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz METE, - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre TOPOĞLU,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice ÇELİK, atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil MADAZLI ve Ahmet KARABAY. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÇAKMAK ve Mustafa AKKAYA atanmıştır.

24 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

