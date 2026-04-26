Derbi öncesi Fenerbahçe'den tribün hamlesi: Taraftara ücretsiz dağıtıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında gözler, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sahasında kazanarak avantajını korumayı amaçlarken; sarı-lacivertliler ise deplasmandan galibiyetle ayrılıp puan farkını azaltmanın peşinde.

Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimi, deplasman tribününde birlikteliği artırmak adına taraftarlarına özel "hatıra çubuklu forma" dağıtımı gerçekleştirdi.

Taraftarla mesajını paylaştı

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da derbi öncesi taraftarlara dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Saran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!"