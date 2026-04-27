Dünya Kupası öncesi Bizim Çocuklara bir kötü haber daha
A Milli Takım'ın 14 Haziran'da Avustralya maçıyla başlayacak Dünya Kupası serüveni öncesi iki büyük yıldızdan kötü haber geldi. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in ardından, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun da sol baldır soleus kasında gerilme tespit edildiği açıklandı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA KAS SAKATLIĞI TESPİT EDİLDİ
İtalya'nın Inter ekibi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.
Milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.
Bu sezon 30 maçta Inter forması giyen Hakan, 12 gol kaydetti.
Son olarak Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer alan milli futbolcu, mücadelede süre almamıştı.
ARDA DA SAKATLANMIŞTI
Real Madrid, 24 Nisan'da Arda Güler'in sakatlığını duyumuştu.
Sakatlığının 3-4 hafta sürmesi beklenen Arda özel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı daha sonra 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da ise ABD ile oynayacak.