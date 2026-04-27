'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma: Görev yeri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında son günlerde yaptığı ve tepki çeken sosyal medya paylaşımları sebebiyle disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma süresince olayları incelemek üzere bir mülkiye müfettişi atanırken, Eligül'ün görev yeri "hukuk müşaviri" olarak Edirne Valiliği'ne kaydırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 21:28, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 00:23
Yazdır
Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında perde arkasında bir kriz yaşandı. Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, belediye basın sorumlusunun "Kaymakam talimatıyla" tören alanına alınmadığı öne sürüldü.

Kaymakam Eligül önce paylaşım yaptı sonra sildi

Bu iddiaların ardından Kaymakam Muharrem Eligül, X hesabından hem Türkçe hem Arapça "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlayan bir açıklama yayımladı. Eligül açıklamasında iddiaları reddederek belediye görevlilerinin tören alanında serbestçe fotoğraf ve video çekimi yaptığını savundu. Ancak tepkilerin büyümesi üzerine söz konusu paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Silinen paylaşımın içeriği ise kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Açıklamada CHP'li belediye yönetimine yönelik "fuhuşiyatta bulunmak" ve "iş insanlarından haraç istemek" gibi ağır ithamlar yer aldığı ileri sürüldü.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE 'KES LAN' DEMİŞTİ

Eligül, 23 Nisan kutlamalarıyla birlikte başlayan süreçte tepkilerin odağındaydı.

Kaymakam son olarak kendisine yönelik bir paylaşımyapan CHP milletvekili Umut Akdoğan'a "Kes lan" şeklinde yanıt vermişti.

Tartışmaların büyümesi üzerine Ankara Valiliği olaya müdahil oldu. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da Eligül'ün açıklamasını sert bir dille kınayarak kaymakamlığın haddini aştığını ifade etti.

Ankara Valiliği inceleme başlattı

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığının sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. .

Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber