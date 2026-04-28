Görüşlerin Görünmezliği! Merkezi görüş sistemine ihtiyaç artıyor

Kamu kurumlarında idari iş ve işlemler, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte mevzuat hükümlerinin yazılış biçimi, kapsamı ve yorumlanmaya açık yönleri nedeniyle farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde değerlendirilebildiği görülmektedir. Bu durum ise uygulamada birlikteliğin zedelenmesine, benzer konularda farklı idari işlemlerin tesis edilmesine ve zaman zaman idari uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.



Bu tür farklılıkların giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla mevzuatın yorumlanmasına ilişkin görüşlerin merkezi bir anlayışla ele alınması ve tüm kurumlar nezdinde erişilebilir kılınması önem arz etmektedir.



Mevzuatın yorumlanmasında uygulama birliğinin sağlanması, idari uygulamalarda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi, benzer nitelikteki uyuşmazlıkların önlenmesi ve kamu kurumları arasında süreç bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla tüm kurumları ilgilendiren konularda yöneltilen sorulara verilen görüşlerin merkezi, sistematik ve erişilebilir bir yapı içerisinde paylaşılması büyük önem taşımaktadır.



Bu çerçevede, kurumlar tarafından mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla yöneltilen sorulara başta Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen görüş, değerlendirme ve açıklamaların yalnızca ilgili başvuru sahibi kurum ile sınırlı kalmayarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının erişimine açılması gerekmektedir.



Söz konusu görüşlerin paylaşımı ile birlikte;

Mevzuatın farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmasının önüne geçilmesi,

İdari işlemlerde yeknesaklığın sağlanması ve uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması,

Kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması,

Tekrarlayan görüş taleplerinin azaltılarak idari iş yükünün hafifletilmesi,

Karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik gecikmelerin önlenmesi,

Hukuki öngörülebilirliğin ve idari istikrarın güçlendirilmesi,

Denetim ve yargı süreçlerinde ortaya çıkabilecek ihtilafların azaltılması,

gibi önemli kazanımlar elde edilecektir.



Bu doğrultuda, söz konusu görüşlerin güncel, doğru ve güvenilir bir şekilde yayımlanabileceği merkezi bir dijital platformun oluşturulması; bu platformda görüşlerin konu başlıklarına göre sınıflandırılması, anahtar kelimelerle aranabilir hale getirilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, yayımlanan görüşlerin bağlayıcılık durumu, kapsamı ve uygulanabilirliğine ilişkin açıklayıcı notlara da yer verilmesi, uygulayıcılar açısından tereddütlerin giderilmesine katkı sağlayacaktır.



Bununla birlikte ihtiyaç duyulması halinde benzer konulara ilişkin emsal teşkil edebilecek önceki görüşlerle bağlantı kurulması, sıkça sorulan soruların ayrıca derlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek bilgilendirme mekanizmalarının geliştirilmesi de sürecin etkinliğini artıracaktır.



Sonuç olarak, kamu kurumlarını ilgilendiren ortak konulara ilişkin verilen görüşlerin kurumsal sınırlar içerisinde kalmayıp tüm paydaşlara açık hale getirilmesi; şeffaf, tutarlı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.