Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Ana sayfaHaberler Spor

Jose Mourinho en güçlü hoca adayı: Geri dönüşe hazırlanıyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda görevden ayrılması beklenen Alvaro Arbeloa'nın yerine düşündüğü isimler arasında Jose Mourinho'yu ön plana çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 15:35, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 15:36
Yazdır
Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için yeniden Jose Mourinho ismi konuşulmaya başlandı.

The Athletic'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, sezon sonunda gönderileceği konuşulan Alvaro Arbeloa'nın yerine getirilecek hocayı belirleme sürecinin merkezinde doğrudan Başkan Florentino Perez bulunuyor.

Geçen sezonun bitiminde Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun getirildiği süreç, kulübün genel müdürü Jose Angel Sanchez tarafından yürütülmüş, Perez yalnızca onay vermekle yetinmişti. Bu kez işler farklı yürüyor.

PEREZ, PROJESİNİ KURTARMA PEŞİNDE

İspanyol kulübü, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası gibi büyük kupaların hiçbirini kaldıramadan üst üste ikinci sezonunu kapatmaya hazırlanıyor. Perez, sarsılan projeyi yeniden ayağa kaldırmak istiyor.

Mourinho'nun başkente dönüşü fikrinin en güçlü savunucusu Perez olsa da kulüp içinde bu seçeneğe mesafeli duranlar var.

İki ismin yeniden bir araya gelmesi, 2010-2013 yılları arasındaki üç kupalı dönemi akıllara getiriyor. O yıllarda 2011-12 sezonunda yeni bir puan rekoruyla La Liga şampiyonluğu da müzeye götürülmüştü.

Madrid, son iki sezondur uzak kaldığı lig şampiyonluğunu geri kazanmanın peşinde. Portekizli teknik adamın İspanya günlerinde bir türlü kaldıramadığı kupa ise Şampiyonlar Ligi olmuştu. Bu kupayı daha önce Porto ve Inter ile zaten müzesine eklemişti.

SÖNÜK GEÇEN SEZONUN ARDINDAN GÜÇLÜ SEÇENEK

Futbolun en başarılı ve en konuşkan isimlerinden biri olan Mourinho'nun gelişi, hem kulübe hem de La Liga'ya katacağı ilgi açısından bu sönük sezonun ardından cazip duruyor.

Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. 63 yaşındaki teknik adam, Madrid dönemindeki haliyle hatırlandığı kadarıyla soyunma odasında ayrıştırıcı bir figürdü.

Dönemin kaptanı Iker Casillas ile yaşadığı gerilim, hem taraftarın hem de basının önemli bir kesimi tarafından hoş karşılanmamıştı.

VINICIUS TARTIŞMASI VE IRKÇILIK POLEMİĞİ

Bu sezon Mourinho, 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

Madridli forvet Vinicius Junior, karşılaşma sonrasında Benficalı Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçılık yaptığını öne sürmüştü.

Maçın ardından Mourinho ise olayı Vinicius'un kışkırttığını ima etti. İddiaları reddeden Prestianni'ye UEFA, ırkçılıktan değil homofobik davranıştan altı maç men cezası verdi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Eski Chelsea ve Manchester United çalıştırıcısı Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eylül ayında Benfica'nın başına geçti.

Sözleşmesi haziran 2027'ye kadar uzanıyor. Anlaşmada dikkat çekici bir detay bulunuyor. Sezonun son maçının ardından 10 gün içinde, yaklaşık 3 milyon euro karşılığında her iki tarafın da sözleşmeyi feshetme hakkı var.

BERNABEU ESKİ HOCALARINI SEVİYOR

Madrid'in son yıllarda daha önce kulüpte görev yapmış teknik adamlara yöneldiği dikkat çekiyor.

Zinedine Zidane, ayrılışının üzerinden yalnızca bir yıl geçmişken 2019'da takımın başına döndü. Ancelotti ise 2015'teki ayrılığının ardından 2021'de Bernabeu'ya ikinci kez geldi.

Bu süreçte göreve gelen Rafael Benitez, Julen Lopetegui, Alonso ve Arbeloa da kulüple ya futbolcu ya teknik adam olarak, kimi zaman ikisini birden taşıyarak yolları kesişmiş isimlerdi.

DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

The Athletic daha önce, Arbeloa'nın yerine değerlendirilen isimler arasında ABD Milli Takımı'nın başındaki Mauricio Pochettino'nun da bulunduğunu yazmıştı.

Arbeloa, ocak ayında alt yapı ekibinden üst takıma çıkarılmıştı. Kulüp koridorlarında Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın adı da geçiyor.

Yönetimin uzun süredir hayranlık duyduğu Jurgen Klopp ise listedeki bir başka isim. Ne var ki Liverpool'un eski hocası, ocak 2025'ten bu yana yürüttüğü Red Bull küresel futbol direktörlüğü görevinden memnun olduğunu birçok kez dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber