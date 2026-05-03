Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Kamuda etkinliğin anahtarı: Yetkinlik temelli eğitim

Kamu kurumlarında teknik uzmanlık temelinde yapılan atamaların ardından yaşanan idari aksaklıkları gidermek için "Yetkinlik Temelli Eğitim" modeli öneriliyor. Atama sonrası verilecek mali mevzuat, insan kaynakları ve kriz yönetimi eğitimleriyle, yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha tutarlı ve etkili olmaları hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 14:00, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 09:22
Kamu kurumlarının yönetimi, akademik ve idari yöneticiler aracılığıyla yürütülmekte olup bu görevler genellikle belirli sürelerle sınırlı olarak icra edilmektedir. Görev sürelerinin sınırlı olması, yönetime farklı bakış açılarının yansımasına ve kurumsal dinamizmin korunmasına katkı sağlamakla birlikte kurumsal hafızanın sürekliliği, yönetim standartlarının korunması ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu çerçevede, yöneticilik görevine atanan kişilerin sahip oldukları mesleki bilgi ve deneyimlerin her zaman yöneticilik becerileriyle örtüşmediği görülmektedir. Özellikle akademik ya da teknik uzmanlık temelinde yükselen ve herhangi bir sınav veya yeterlilik sürecine tabi olmaksızın yapılan atamalarda; yöneticilerin kamu yönetimi, organizasyon, insan kaynakları, mali süreçler ve kamu mevzuatı gibi alanlarda yeterli donanıma sahip olmadan göreve başlamaları, uygulamada uyum ve verimlilik açısından çeşitli aksaklıklara yol açabilmektedir.

Bu nedenle, kamu kurumlarında yöneticilerin hem desteklenmesi hem de etkinliğinin artırılması ve kurumsal standartların güçlendirilmesi amacıyla, atama sonrasında kamu yönetimi, idare hukuku, stratejik yönetim, insan kaynakları, mali mevzuat, etik ilkeler ve kriz yönetimi gibi temel alanları kapsayan eğitim modellerinin uygulanması önem arz etmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması, vaka analizleri ve kurumlar arası iyi uygulama örnekleriyle desteklenmesi, etkinliğini daha da artıracaktır. Bu sayede yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha bilinçli, tutarlı ve etkili hareket etmeleri mümkün olacaktır.

Geliştirilebilir bir model olarak, söz konusu eğitimlerin yönetsel yetkinlik eğitimi adı altında merkezi bir yapı tarafından standartlaştırılması, dijital platformlar üzerinden erişilebilir hale getirilmesi ve bazı eğitimlerin yüz yüze yapılması gibi uygulamalar yöneticilik görevlerinin etkinliğini artırmada önemli katkılar sağlayacaktır.

Sonuç olarak, kamu kurumlarında yöneticilik görevine atanan kişilerin belirli bir eğitim sürecine tabi tutulması; kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması açısından önemli bir adım olacaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda kurumsal standartların güçlendirilmesine ve kamu yönetiminde profesyonelleşmenin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.


