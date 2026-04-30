13 milyar dolarlık Dünya Kupası: FIFA'nın 2026 bilançosunda rakamlar ne söylüyor?

FIFA, son mali raporunda 2022-2026 dönemini kapsayan dört yıllık döngü için gelir projeksiyonunu 13 milyar dolara yükseltti.

Bu miktarın yaklaşık 9 milyar dolarının sadece bu yıl elde edilmesi öngörülüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yaklaşık 5,24 milyar dolar gelir üretmişti.

FIFA'nın gelirleri, Rusya 2018 ve Katar 2022 dönemindeki 7,5 milyar dolarlık seviyeden yüzde 73 oranında bir artış gösterdi.

Gelir kaynakları ve stratejik değişiklikler

Turnuvanın finansal başarısındaki en büyük pay, 32 takımdan 48 takıma çıkarılan genişleme kararına ait.

Maç sayısının 64'ten 104'e yükselmesi, yayıncılara satılacak içeriğin miktarını artırdı.

Yayın Hakları: FIFA'nın en büyük gelir kalemi olan yayın hakları satışları, maç sayısının artması ve saat dilimlerinin Kuzey Amerika ile Avrupa pazarları için uygunluğu sayesinde rekor seviyeye ulaştı.

Bilet ve Ağırlama: Katar'da 950 milyon dolar olan maç günü gelirlerinin, bu turnuvada 3 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ticari Ortaklıklar: Adidas, Aramco ve Coca-Cola gibi dev markalarla yapılan 16 küresel anlaşma ve bölgesel sponsorluklarla 2,7 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Bilet fiyatlarında büyük artış

Kuzey Amerika pazarındaki yüksek talep, bilet fiyatlarının tarihin en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

New Jersey'deki final maçı için bilet fiyatları 4 bin 185 dolardan başlıyor ve 10 bin 990 dolara kadar çıkıyor.

Bu rakamlar, Katar 2022 finalindeki en ucuz biletin yedi katı, Euro 2024 finalinin ise yaklaşık 40 katı maliyet anlamına geliyor.

Ödül havuzu ve vergi tartışmaları

FIFA, turnuva ödül havuzunu yüzde 50 artırarak 871 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Buna göre her katılımcı ülke en az 12,5 milyon dolar alacak, şampiyonluk ödülü ise 50 milyon dolar olacak.

Ancak bazı federasyonlar, özellikle ABD'deki federal ve eyalet vergileri nedeniyle turnuvadan zarar etme endişesi taşıyor.

FIFA, ulusal federasyonlar için federal vergi muafiyeti sağlamak adına yoğun görüşmeler yürütüyor.

Ev sahibi şehirlerle yaşanan gerginlikler

FIFA gelir rekorları kırarken, ev sahibi şehirlerle yaşanan mali anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. FIFA; yayın, sponsorluk ve bilet gelirlerinin tamamını alırken, güvenlik ve ulaşım gibi masrafları ev sahibi şehirlerin üstlenmesini bekliyor.

Bu durum, ulaşım maliyetlerinin artmasına ve New York gibi bazı şehirlerin "Taraftar Festivali" planlarını iptal etmesine yol açtı.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, FIFA'nın ulaşım maliyetlerine katkıda bulunmamasını eleştirerek, 48 milyon dolarlık faturanın vergi mükelleflerine yansıtılmak zorunda kalındığını belirtti.