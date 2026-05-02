'Seyyanen zam şimdilik gündemde yok'
SGK Başuzmanı Yazar İsa Karakaş, Ankara kulislerine dayandırdığı değerlendirmesinde emeklilere seyyanen zam veya refah payı verilmesine ilişkin şimdilik bir adım beklenmediğini belirtti. Karakaş, bütçe disiplini ve ekonomik belirsizliklerin gerekçe gösterildiğini ifade ederken, "Şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor" sözleriyle ek zam ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 09:46, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 09:48
Karakaş, konuyla ilgili olarak şunları yazdı:
''Yıllardır kemer sıkan, "sabır taşı çatlayan" emeklilerimiz için seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi?
Ankara kulislerinden maalesef diyorum. Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor.
Lafın özü seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali Ankara'da şimdilik uzak bir "hayal-i muhal" olarak görünmektedir.
Ancak, karamsarlığa mahal yok. Sistemin sürdürülebilirliği ve toplumsal refahın tesisi için bu yöndeki taleplerimizi her daim taze tutacağız.''