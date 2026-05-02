Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum görevlendirmesinin süresi iki ay daha uzatılarak 4 Temmuz 2026'ya kadar devam etmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresi iki ay daha uzatıldı.
Mardin'de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.
İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.
Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.
Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.