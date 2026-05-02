'Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolarla rekor kırdı'
Mehmet Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Nisan ayında ihracatın yıllık yüzde 22,3 arttığını, ithalat artışının ise yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığını belirten Şimşek, jeopolitik gerginlikler nedeniyle ikinci çeyrekte dış ticarette dönemsel dalgalanmalar yaşanabileceğini ifade etti.
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 12:37, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 12:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır" dedi.
Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı. Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz"
dedi.