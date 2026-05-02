Lüks otomobillere 'Hürmüz' engeli: Motor yağı tükeniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi" olarak tanımladığı Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, ham petrolün ötesine geçerek otomotiv sektörünü vurdu.

Özellikle süper spor ve lüks otomobillerin yüksek devirli motorlarında kullanılan yüksek performanslı sentetik yağların ham maddesi olan "Grup III" baz yağlarında küresel bir kıtlık yaşanıyor. Küresel kapasitenin yüzde 20'sini karşılayan Körfez bölgesindeki üretimin durması ve sevkiyatların engellenmesi, stokların bir ay içinde tükenebileceği uyarısını beraberinde getirdi.

Lüks araç sahiplerini ve endüstri devlerini zor günler beklerken, Kuzey Avrupa'daki baz yağ fiyatları savaşın başlangıcından bu yana yüzde 100'e yakın artış göstererek tarihi zirvelere ulaştı. Sektör analistleri, Shell'in Katar'daki tesislerinin füze saldırılarıyla hasar görmesi ve Güney Kore'nin ihracat kısıtlamaları getirmesiyle tedarik zincirinin kırılma noktasına geldiğini belirtiyor.

Uzmanlar, yağ değişimlerinin hem çok daha maliyetli hale geleceğini hem de ürün bulunabilirliğinin 2027 yılına kadar baskı altında kalacağını öngörüyor.