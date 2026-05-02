Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 19:08, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm
Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."