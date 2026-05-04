Yoğun ekran kullanımı 35 yaş grubunda demansı %400 artırdı!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: Kamu çalışanı geçinmekte zorlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 10:08, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 11:03
Açıklanan verilere göre Nisan ayında aylık enflasyon %4,18, yıllık enflasyon ise %32,37 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından konuşan Kaya, ortaya çıkan tablonun kamu çalışanlarının alım gücündeki kaybı derinleştirdiğini vurguladı.

"Açıklanan Enflasyon Değil, Hissedilen Hayat Zorlaştırıyor"

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Açıklanan enflasyon oranları ile vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı fiyatlar arasında ciddi bir uçurum var. Özellikle gıda, kira ve ulaşım giderleri memurun belini bükmüş durumda. Bugün kamu çalışanı geçinmekte zorlanıyor."

Bayram Öncesi Acı Gerçek: "Memur Bayramı Yaşayamıyor"

Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarının içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Kaya, ekonomik şartların sosyal hayatı doğrudan etkilediğini ifade etti:

"Yaklaşan Kurban Bayramı ne yazık ki milyonlarca kamu çalışanı için bir sevinç değil, bir hesap yapma sürecine dönüşmüş durumda. Bugün birçok memur, artan ulaşım maliyetleri nedeniyle memleketine gidemiyor. Kurban kesmek ise büyük bir kesim için artık hayal haline gelmiştir."

"Enflasyon Farkı Yetmez, Refah Payı Şart"

Sadece enflasyon farkı ile yapılan maaş artışlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Kaya, çözümün kapsamlı bir iyileştirmeden geçtiğini belirtti:

"Memurun maaşı her ay enflasyon karşısında eriyor. Bu nedenle enflasyon farkı tek başına yeterli değildir. Refah payı ile desteklenmeyen hiçbir artış, kamu çalışanının gerçek kaybını telafi edemez."

Temel Talepler Bir Kez Daha Gündemde

Devlet Memurları Konfederasyonu, açıklanan veriler sonrası kamu çalışanlarının beklentilerini yeniden hatırlattı:

* 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsaması

* Gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi

* Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması

* Fazla mesai ücretlerinin güncellenmesi

* Memura bayram ikramiyesi verilmesi

* En az %30 refah payı uygulanması

"Bu Şartlarda Bayram Değil, Geçim Mücadelesi Var"

Açıklamasının sonunda net bir çağrıda bulunan Kaya, kamu çalışanlarının yaşadığı tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Kamu çalışanı bugün bayramı değil, geçim derdini düşünmektedir. İnsanlar ailesiyle bir araya gelmenin, bayramın manevi iklimini yaşamanın hesabını değil; yol parasını, kurban maliyetini, mutfak giderini hesaplamak zorunda kalıyor. Bu tablo kabul edilemez."

