2. Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen topluluk ödüllerinin ikincisi büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, her daim gençlerin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"BİZLER, TÜRKİYE'NİN VE KONYA'NIN GELECEĞİNİN SİZLERİN AKLIYLA, EMEĞİYLE VE HEYECANIYLA İNŞA EDİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın 5 üniversitesi ve 130 binin üzerinde üniversite öğrencisiyle gençliğin enerjisiyle büyüyen, geleceğini gençlerle birlikte kuran bir şehir olduğunu söyledi.

"Bizler, Türkiye'nin ve Konya'nın geleceğinin sizlerin aklıyla, emeğiyle ve heyecanıyla inşa edileceğine inanıyoruz" diyen Başkan Altay, "Necip Fazıl Kısakürek'in o güçlü çağrısını hatırlatmak isterim: 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir!' İşte tam da bu şuurla yetişen bir gençlik görüyorum karşımda. Gerektiğinde vatanı için sorumluluk alan, milletinin derdiyle dertlenen, üretmekten ve gayretten geri durmayan, dik duran bir gençlik. Bizler de sizlerin yolunu açmak, hayallerinizi desteklemek ve ortaya koyduğunuz her fikirde yanınızda olmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gençliğin önünü açmak, geleceğin kendisini inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE YAPTIĞIMIZ EĞİTİM DESTEĞİNİN TUTARI 148 MİLYON LİRAYA ULAŞMIŞ OLDU"

Başkan Altay, Genç Kültür Kart'tan Kapsül Teknoloji Platformu'na, Sosyal İnovasyon Ajansı'ndan Kariyer Merkezi'ne, Gençlik Merkezlerinden eğitim desteklerine kadar birçok alanda gençlerin yanında olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlk kez bu yıl üniversite öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ilk taksitlerini yatırdık, inşallah ikincisini de bu ay içerisinde yatırmayı planlıyoruz. Sadece üniversite öğrencilerimize yaptığımız eğitim desteğinin tutarı 148 milyon liraya ulaşmış oldu. Modern kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve tamamlanma aşamasına gelen, Türkiye'nin ilk sıfır karbon özellikli Şehir Kütüphanesi ile de sizlere yalnızca bugünü değil, geleceği de hazırlıyoruz."

"GENÇLİK MECLİSİMİZ; FİKİRLERİN DEĞER BULDUĞU, GENÇLİĞİN SÖZÜNÜN KARŞILIK BULDUĞU BİR MERKEZDİR"

Konya'da genç olmanın güçlü bir şehirle birlikte yol yürümek demek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri de Gençlik Meclisimizdir. Gençlik Meclisimiz; fikirlerin değer bulduğu, gençliğin sözünün karşılık bulduğu bir merkezdir. Gençlerimizin güçlü bağlar kurmasını, liderlik becerilerini geliştirmesini ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesini destekliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Topluluk Ödülleri Programı' da bu emeğin en somut yansımalarından biridir. Konya'daki 5 üniversitemizden 128 öğrenci topluluğunun 12 farklı kategoride ortaya koyduğu çalışmalar; gençliğin üretim gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu program; sadece bir ödül töreni değil, emeğin görünür olduğu, üretimin değer bulduğu ve gayretin karşılık gördüğü güçlü bir sahnedir. Ben, bizimle birlikte yol yürüyen, ülkemiz için üreten, yarınlara güçlü adımlarla yürüyen tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KONYA; ARKANIZDA DURAN GÜÇLÜ BİR KALEDİR"

Başkan Altay, "Konya; arkanızda duran güçlü bir kaledir. Bizler de bu gücün bir parçası olarak, sizlerin sosyal hayatına dokunan yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Şehrin farklı noktalarında, yüksek ticari potansiyel taşıyan alanları 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımıza yakışır biçimde planlıyor ve gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

"BU ŞEHRİN EN GÜÇLÜ HİKAYESİ SİZLERSİNİZ"

Konuşmasında gençlere güven vurgusu da yapan Başkan Altay, "Bu şehrin en güçlü hikayesi sizlersiniz. Kendinize güvenin. Düşünmekten, üretmekten, sorgulamaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Bilginizi vicdanla, aklınızı adaletle besleyin. Çünkü güçlü bir gelecek; güçlü bir gençlikle mümkündür. Gençliğe değer verenler, geleceğe yön verir. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte Konya'nın yarınını, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Ödül alacak topluluklarımızı tebrik ediyorum. Yolunuz her zaman açık olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konya'daki 5 üniversiteden toplam 128 öğrenci topluluğunun 12 farklı kategoride ve jüri özel ödülü için yarıştığı gecede ödüller sahiplerini bulurken, ödül kazanan topluluklar ise şu şekilde oldu:

Yılın En İlgi Çekici Topluluğu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Organizasyon ve Sosyal Etkileşim Topluluğu.

Yılın En Eğlenceli Etkinliklerini Düzenleyen Topluluk: Selçuk Üniversitesi Genç SOBE Topluluğu.

Yılın En Aktif Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST Topluluğu.

Yılın En Tanınır ve En İyi Çıkış Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu.

Yılın Sosyal Medyayı En İyi Yöneten Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi İnovasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu.

Yılın En İyi Proje ve Fikrine Sahip Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu.

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Projesini Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Yeşil Küp Topluluğu.

Yılın Ulusal Düzeyde En Başarılı Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Can Sağlığı Topluluğu.

Yılın Tematik Etkinliklerde En Başarılı Topluluğu: KTO Karatay Üniversitesi İşletme Topluluğu.

Yılın En Çok ve Nitelikli İşbirliği Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu.

Yılın Topluluk İçi İletişimi ve Dayanışması En İyi Olan Topluluk: Selçuk Üniversitesi Araştıran ve Eleştirel Düşünen Hemşireler Topluluğu

Yılın En Yüksek Katılımlı Etkinliğini Düzenleyen Topluluğu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi E-Spor Topluluğu

Gençlik Meclisi Ağı Özel Ödülü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu

Gecenin sunuculuğunu Ferhan Tülmen ve Alp Kırşan üstlenirken, sahne performansıyla komedyen Gökhan Ünver de espirileriyle geceye damga vurdu. Eğlenceli anların yaşandığı programda katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi.