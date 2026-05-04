Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2026 yılı yer değişikliği takvimi açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker gibi teknik unvanlı personelin 2026 yılı yer değişikliği başvurularını başlattı. Başvuru usul ve esasları ile tercih edilebilecek kadrolar personel portalı üzerinden erişime açıldı.
Başvurular Teknik Personeli Kapsıyor
Duyuru uyarınca yer değişikliği başvuruları, Bakanlık bünyesinde görev yapan belirli unvanlardaki personeli kapsıyor:
Mühendis, mimar ve şehir plancıları.
Fizikçi, kimyager ve biyologlar.
Teknikerler.
Tercih ve Başvuru Şartları
Yer değiştirme talebinde bulunacak personel için şu şartlar ve kurallar belirlenmiştir:
Zorunlu Çalışma Süresi: 01/06/2026 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
Tercih Sayısı: Personel, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilen ihtiyaç listesindeki birimlerden en fazla 3 tercih yapabilecektir.
Dijital Başvuru Zorunluluğu: Başvuruların mutlaka adresi üzerinden yapılması gerekmekte olup, sistem dışı başvurular geçersiz sayılacaktır.
Değerlendirme Kriteri: Nakil talepleri, personelin mevcut görev yaptığı birimdeki personel ihtiyacı dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.
2026 Yer Değiştirme Takvimi
Sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla belirlenen resmi takvim şu şekildedir:
