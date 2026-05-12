Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde "Ebe ve Hemşireler Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Konuşmasına hemşirelik mesleğinin tarihine vurgu yaparak başlayan Memişoğlu, "Bizim medeniyetimizde hastaya bakmak sadece tedavi etmek değil onun ruhuna dokunmak, yüreğini ısıtmak, ona moral olmaktır. Modern hemşirelik tarihimizin temelinde de büyük bir fedakarlık yatar." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, ebe ve hemşirelerin sağlık sistemi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Anadolu irfanında ebe, tecrübenin, bilgeliğin, güvenin ve rehberliğin sembolü olarak görülmüştür. Hemşirelik de özünde kardeşliği, yakınlığı ve samimiyeti taşımaktadır. Hastayı bir yakını, kardeşi gibi gören bu anlayış asırları aşan şifa kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Tarih boyunca hemşireliğin ve ebeliğin köklerinde bu içtenlik ve samimiyet var olmuştur." diye konuştu.

"1 milyon anne adayımıza destek olduk"

Ebe ve hemşirelerin sağlığın korunmasından tedavi ve bakım süreçlerinin yönetilmesine kadar fedakarca çalışan kahramanlar olduğunu dile getiren Memişoğlu, insanlara şifa olmak için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını söyledi.

Memişoğlu, ebelerin mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdıklarını aktararak, "Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarımızda düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk." şeklinde konuştu.

Hemşirelerin, bakım hizmetleriyle birlikte yenilikçi fikir geliştiren, proje üreten, teknolojiyi sağlık hizmetine dönüştüren ve Türkiye'nin "Üreten Sağlık" vizyonuna yön veren önemli bir aktör haline geldiğine işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Ebe ve hemşirelerimiz sahadaki tecrübe ve birikimleriyle sağlık hizmetlerinde birçok pratik çözüm geliştiriyorlar. Geçtiğimiz yıl hemşirelerimiz tarafından geliştirilen 76 inovatif ürün için patent başvurusu yapılmıştır. TÜSEB aracılığıyla düzenlenen Sağlıkta İnovatif Fikir Yarışması'na sağlık profesyonellerimizin 1500'ü aşkın projeyle katılması, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun sahada ne kadar güçlü karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu yarışmada en fazla proje üreten sağlık profesyoneli ödülünü 77 projeyle bir hemşiremizin alması da bizleri ayrıca gururlandırmıştır."

Bakan Memişoğlu, "Yeni bir fikrim var, bir projem var" diyen tüm hemşireleri, ebeleri ve sağlık çalışanlarını Üreten Sağlık Portalı'na kayıt olmaya davet etti.

"Son bir yılda hemşirelik alanında 700'ü aşkın sertifikasyon eğitimi düzenledik"

Türkiye'nin tedavi hemşireliğinden acil bakım hemşireliğine, koruyucu hemşirelikten ameliyathane ve yoğun bakım hemşireliğine kadar bu alanda dünyada yeni ufuklar açabilecek altyapıya ve insan gücüne sahip olduğunu belirten Memişoğlu, "Son bir yılda hemşirelik alanında 700'ü aşkın sertifikasyon eğitimi düzenledik. Sertifikasına uygun alanda çalışan ve iş yükü fazla olan hemşirelerimizi daha güçlü şekilde teşvik edecek, destekleyecek bir sisteme geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hemşiresinin adanmışlık ruhuna millet olarak bizzat şahit olduklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemide, kendi evladına, ailesine sarılamama pahasına, günlerce evine gitmeden hastalarının nefesi olanlar sizlerdiniz. 6 Şubat depremlerinde gecesini gündüzüne katan enkaz altında hiç tanımadığı yaralılara koşan, deprem anında kendi canını düşünmeden kuvözlere ve hastalarımıza siper olan kahramanlarımızı aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Sabahlara kadar nöbet tutan bütün mesai arkadaşlarımı bu ülkenin gurur kaynağı olarak görüyorum. Hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Sahada hep birlikte hizmet veriyoruz. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz."

Program kapsamında, Türk hemşireliğinin öncü isimlerinden ve Türkiye'nin ilk savaş hemşiresi olarak kabul edilen Safiye Hüseyin Elbi anısına düzenlenen ödül töreninde, vefa ve özel ödül kategorilerinde dereceye giren ebe ve hemşirelere ödülleri verildi.