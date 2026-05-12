Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının listesi

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanının listesini paylaştı. Aygün, listeyle birlikte dikkat çekici tespitlerde bulunarak partinin bu tabloyu nasıl değerlendirdiğini sorguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 20:56, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 20:57
Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'den AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanının listesini paylaşarak partinin bu tabloyu doğru okuyup okumadığını sorguladı.

CHP'den AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanı kimler?

Aygün'ün paylaştığı listeye göre CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları şöyle:

1. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

2. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

3. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu

4. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

5. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

6. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel

7. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım

8. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu

9. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

10. Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş

11. Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

12. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

13. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu

14. Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut

15. Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül

16. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

17. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

18. 18. isim henüz netleşmedi; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da sırada beklediği ileri sürülüyor.

Aygün'den "yönetememe krizi" değerlendirmesi

Aygün, bu tablonun normal bir partide derin bir yönetememe krizinin göstergesi olduğunu savundu. CHP'nin geçişlere verdiği tepkiyi de eleştiren Aygün, partinin "gidenlerin yüzüne tükürün" söyleminin ötesine geçemediğini ve seçmeni göreve çağırmak dışında somut bir düşünce üretilmediğini vurguladı.

DEM Parti ile karşılaştırma: Neden geçiş yok?

Aygün, CHP'li belediyelerden daha az baskı altında olmadığını değerlendirdiği DEM Parti'den istisnai örnekler dışında hiçbir belediye başkanının AK Parti'ye geçmediğine de dikkat çekti. Bu farkın nedeninin sorgulanması gerektiğini belirterek parti yönetimini çözüm üretmeye davet etti.

