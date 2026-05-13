Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Eğitimin mutfağından sahneye: 24 öğretmen, 24 farklı hikaye

İzmir'in Konak ilçesinde, devlet okullarında görev yapan farklı branşlardan 24 öğretmenin hazırladığı tiyatro projesiyle öğrencilerin yaşadığı çatışmalar, yanlış iletişim yöntemleri ve duygusal ihtiyaçlar sahneye taşınacak. 'Bizim Ev Bizim Sahne' adlı projeyle velilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 20:10, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 20:08
Konak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve aile içi iletişimde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bizim Ev Bizim Sahne' adlı sanat projesi hayata geçirildi. Farklı branşlardan 24 öğretmen, kendi gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak özgün senaryolar yazdı. Senaryoların, Milli Aile Haftası kapsamında düzenlenecek gala programında öğretmenlerden oluşan ekip tarafından sahneleneceği ifade edildi. Gösterinin, tiyatro oyunu olmanın ötesinde 'Ebeveyn Akademisi' niteliği taşıdığı belirtildi. Gösteri sırasında rehber öğretmenlerin de sahneye dahil olarak yaşanan çatışmaları, yanlış iletişim yöntemlerini ve çocukların duygusal ihtiyaçlarını izleyicilerle değerlendireceği, böylece velilere düşünmeye ve çözüm üretmeye yönelik rehberlik sunulacağı kaydedildi.

'BU BİR EBEVEYN AKADEMİSİ'

Konak Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Çocuk evden okula gelirken sadece kalem, kitap, defter ve sırt çantasıyla gelmez. Ailenin konuştuğu kelime sayısı, ailede konuşulan şeyler, aileyle seyredilen diziler, yapılan etkinliklerle gelir. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışları düzeltme ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bu bir ebeveyn akademisi. 24 öğretmenimizle hazırlamış olduğumuz senaryoları, 6 öğretmenimiz okul öncesi için ayrı, ilkokul için ayrı, ortaokul için ve lise için ayrı temalarla sunuyor. Örneğin aşırı koruyucu aile olmak bizim için çok beklenen bir şey değil. Tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ya da teknoloji olmazsa olmaz ama sadece teknolojiyle de olmaz. Çocuklar tamamen teknolojinin eline bırakmak doğru bir şey değil. Teknoloji olacak ama teknolojiyi nasıl kullanacağını bilecek. Bu projenin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 'Milli Aile Haftası'nda yapılıyor olması da bizim için çok anlamlı oldu" dedi.

OKULLARDA SERGİLENECEK

Oyunun koordinatörü, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projeler bölümünde görevli ve Vasıf Çınar İlkokulu Rehber Öğretmeni Mehmet Nazım Külah ise "Bu projeyle alışılagelmiş bir veli eğitimini biraz daha bir kenara bırakıp biraz tebessüm biraz da sergilenen şeyin evlerinde de yaşandığını göstermek. Biraz güldürmek biraz da düşündürmek, öğretmek. Bu projeyi, Konak ilçesinde bulunan sahnesi olan okullarımızda tek tek sergileyeceğiz ve velilerimizi davet edeceğiz. Sahnesi olmayan okullara ise bu oyunlarımızı çekim yapıp CD'lerle seyrini yapacağız. Velilerimizi bir şekilde bilgilendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜMLERİNİ KENDİLERİNE ÖZEL ZANNEDİYORLAR'

Projede oyuncu olarak yer alan Öğretmen Aslı Yeksan da "Çağımızda bilgiye çok çabuk bir erişim var. Fakat ailelerimiz bu bilgiyi nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını bilmiyorlar. Çözümlerini kendilerine özel zannediyorlar. Sorunlarını bir tek kendileri yaşıyor zannediyorlar. Biz ise bu projede şunu yapmak istedik. Onlara bir ayna tutarak bizim ev, bizim sahne diyoruz. Bütün evleri sahneye taşıyoruz. Velilerimiz bu projeyi izlediklerinde sorunun bir tek kendi evlerinde olmadıklarını, aslında bütün evlerde aynı sorunun olduğunu ve asıl önemli olan da sorunların çok minik değişimlerle çözülebileceğini görmeleri" diye konuştu.

