GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 yılında 2.610 sözleşmeli personel alıyor. Başvuru tarihleri, KPSS taban puanları, özel şartlar ve il bazlı kontenjanlara aşağıdaki haberimizde detaylı olarak yer verilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi unvanlarda alım yapacak?

İlan kapsamında alınacak toplam 2.610 personelin pozisyon dağılımı şu şekilde:

- 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans mezunu, KPSS P3)

- 1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu, KPSS P93)

- 783 Destek Personeli - Temizlik (KPSS P94)

- 677 Destek Personeli - Bakım-Onarım (KPSS P94); elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz alt branşlarında

Tüm pozisyonlar taşra teşkilatında görevlendirme esasıyla il genelinde çalışma koşuluyla sunuluyor.

KPSS taban puanları nedir?

Başvuruda esas alınacak sınav 2024 yılı KPSS B grubudur. Pozisyona göre asgari puanlar:

- Lisans düzeyi koruma ve güvenlik görevlisi: P3 puanı ile en az 60 puan

- Ön lisans düzeyi koruma ve güvenlik görevlisi: P93 puanı ile en az 60 puan

- Destek personeli (temizlik ve bakım-onarım): P94 puanı ile en az 50 puan

Yerleştirme KPSS puanı esas alınarak yapılacak; eşit puan halinde mezuniyet tarihi önce olan, ardından doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek.

Başvuru tarihleri ve nasıl yapılır?

Başvurular 18 Mayıs 2026 (00.00) - 24 Mayıs 2026 (17.00) tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Her aday yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir bilgi değişikliği yapılamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanına genel başvuru şartları neler?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki genel şartları taşıması zorunlu:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaşını tamamlamış olmak

- SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul-yetim aylığı hariç)

- 2024 KPSS B grubuna girmiş ve ilgili puan türünde asgari puanı almış olmak

- Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

- Halihazırda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak

- Sözleşme feshi nedeniyle görevden ayrılanlar için fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olmak

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Koruma ve güvenlik görevlisi başvurusu için özel şartlar

Lisans mezunu 1. ve 2. grup pozisyonları için yaş sınırı son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaş (24 Mayıs 1986 ve sonrası doğumlular). Ön lisans mezunu 3. ve 4. grup için aynı yaş sınırı geçerli.

Tüm koruma ve güvenlik görevlisi grupları için ortak özel şartlar:

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak

- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

- "Özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerli sağlık kurulu raporuna sahip olmak

1. ve 2. grup (lisans) cinsiyete göre ayrılmış olup; 1. grup erkek, 2. grup kadın adaylara açık. Ön lisans düzeyindeki 3. grup erkek, 4. grup ise kadın adaylara yönelik. 3. ve 4. grupta ayrıca belirlenen öğrenim şartının üstünde eğitim mezunu olmamak şartı da aranıyor.

Destek personeli pozisyonları için özel şartlar

Temizlik personeli (1. grup erkek, 2. grup kadın) için temel şart ortaöğretim (lise ve dengi) mezuniyeti. Bunun yanı sıra yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olmamak ve belirlenen öğrenim şartının üstünde eğitimli olmamak gerekiyor.

Bakım-onarım alt branşlarında ise ilgili alana özgü mesleki sertifika veya yeterlilik belgesi aranıyor:

- Elektrik Tesisatçısı: MEB onaylı elektrik tesisatçısı sertifikası (en az seviye 3) veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi

- Sıhhi Tesisatçı: MEB onaylı sıhhi tesisatçı sertifikası (en az seviye 3) veya MYK belgesi

- İklimlendirme Personeli: MEB onaylı katı, sıvı, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikası (üç yakıt türünün tamamını içermesi zorunlu)

- Havuz Suyu Operatörü: MEB onaylı havuz suyu operatörlüğü sertifikası

- Marangoz: Ahşap Teknolojisi Alanı veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı mezunu olduğuna dair diploma

Başvuruda hangi belgeler gerekiyor?

Adaylar belgelerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yükleyecek. Tüm belgeler çift taraflı (ön ve arka yüz) olarak yüklenmelidir. Öne çıkan belgeler pozisyona göre şöyle:

- Yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi

- 4/B'de görev yaparken sözleşmesi feshedilenler için onaylı hizmet belgesi

- Koruma ve güvenlik görevlileri için geçerli özel güvenlik kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu (özel hastanelerden alınan raporlar geçersiz sayılacak)

- İklimlendirme personeli için üç yakıt türünü kapsayan kalorifer ateşçisi sertifikası (herhangi bir yakıt türünün eksik olması başvuruyu geçersiz kılacak)

Yerleştirme nasıl yapılacak, itiraz hakkı var mı?

Yerleştirmelerde KPSS puanı esas alınacak; her il ve pozisyon için en yüksek puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar aday asıl, bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek. Asgari puanı karşılayan ancak sıralamaya giremeyen adaylar müktesep hak kazanamayacak.

Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçlara itiraz, ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı dilekçeyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı'na yapılacak. Süresi dışındaki veya e-posta/faks ile gönderilen itirazlar dikkate alınmayacak.

İlanın Resmi Gazetede yayımlanmış formatını görmek için tıklayınız.