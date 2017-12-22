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Mersin'de askeri yapılanma operasyonunda 31 şüpheliden 15'i tutuklandı
Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanma operasyonunda adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 15'i tutuklandı
- Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 15'i tutuklandı, etkin pişmanlıktan yararlananların da arasında yer aldığı 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, etkin pişmanlıktan yararlananların da arasında yer aldığı 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Mersin'de 8 Aralık'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli oldukları belirlenen, aralarında yarbay, üsteğmen, yüzbaşı, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve uzman çavuşların da olduğu şüphelilerin, HTS kayıtları incelemesi sonucunda toplam 40 ankesörlü telefondan mahrem imamlarla irtibat kurdukları belirlenmişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 32 şüpheliden 31'i yakalanmıştı.
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